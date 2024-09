ΗΠΑ: Παρ’ ολίγον τραγωδία στο αεροδρόμιο της Ατλάντα – Αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον διάδρομο προσγείωσης- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Παρ’ ολίγον αεροπορική τραγωδία στην Ατλάντα των ΗΠΑ, όταν δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν, ενώ ετοιμάζονταν να απογειωθούν.

Όπως αναφέρει το CNN, το ατύχημα συνέβη ενώ δύο αεροσκάφη της ίδια εταιρείας, της Delta Airlines, ήταν έτοιμα να τροχοδρομήσουν στον διάδρομο απογείωσης. Σύμφωνα με τις Αρχές του αεροδρομίου, η άκρη του φτερού του ενός αεροσκάφους που είχε προορισμό το Τόκιο, βρήκε για άγνωστο προς το παρόν λόγο στην «ουρά» άλλου αεροπλάνου, το οποίο έκανε δρομολόγιο εντός των ΗΠΑ.

Συνολικά στα δύο αεροπλάνα επενέβαιναν 277 επιβάτες, με τους 221 να είναι στη διεθνή πτήση. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες, με τους επιβάτες να μεταφέρονται σε άλλα αεροπλάνα, προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους.

Δείτε σχετική φωτογραφία

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ομοσπονδία Αεροπλοΐας, διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο αεροδρόμιο είναι από τα πιο… πολυσύχναστα, καθώς τουλάχιστον 6 εκατομμύρια επιβάτες ταξιδεύουν καθημερινά μεσώ αυτού.

Δείτε σχετικό βίντεο

#StoryDeveloping #Atlanta #Airport

Two Delta Air Lines planes collided as both were taxiing for takeoff from Atlanta’s Hartsfield-Jackson International Airport.@Queen_City_News will have an update! I will see you on Queen City News at 5pm! #airport #clt pic.twitter.com/3cYyBLcTwA

— ALICIA BARNES (@AliciaBarnesTV) September 10, 2024