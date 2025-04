ΗΠΑ: Ο Τραμπ παρουσίασε τη «χρυσή βίζα» αξίας 5 εκατ. δολαρίων – Εξασφαλίζει μόνιμη παραμονή σε πλούσιους επενδυτές

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε χθες, Πέμπτη, τη «χρυσή κάρτα», μια μόνιμη βίζα για τις ΗΠΑ, κατά το πρότυπο των πράσινων καρτών, που πωλείται έναντι πέντε εκατομμυρίων δολαρίων, με το πρόσωπό του πάνω.

«Για 5 εκατομμύρια δολάρια, μπορεί να είναι δική σας», είπε στους δημοσιογράφους πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

«Είμαι ο πρώτος που την αγοράζει», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος, διευκρινίζοντας πως αυτή η «χρυσή κάρτα Τραμπ» θα είναι διαθέσιμη σε δύο εβδομάδες.

“For $5m this could be yours.”

Donald Trump presents his “gold card” immigration visa, which gives buyers permanent residency in the US and a path to citizenship.

