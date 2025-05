ΗΠΑ: Ο Τραμπ αποκάλεσε «ξεροκέφαλους» τους Πούτιν και Ζελένσκι – «Ξέρω πώς να αντιμετωπίζω αυτούς τους ηγέτες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «ξεροκέφαλους» τόσο τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και τον Ουκρανό ομόλογό του, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που εκείνος προσπαθεί να διαπραγματευθεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο αν πιστεύει ότι ο Πούτιν είναι «ξεροκέφαλος», ο Τραμπ απάντησε ότι αιφνιδιάστηκε και απογοητεύτηκε από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία ενώ εκείνος προσπαθεί να διαπραγματευτεί μια κατάπαυση του πυρός.

«Κοιτάξτε, τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι είναι πολύ πεισματάρηδες, πολύ σκληροί διαπραγματευτές. Ξέρω πώς να αντιμετωπίζω αυτούς τους ηγέτες – κανείς δεν τα βάζει καλύτερα από εμένα. Αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε συμβεί ποτέ στο ρολόι μου! Φρικτή κατάσταση, θα μπορούσε να τελειώσει αύριο με το σωστό άτομο να κάνει την κλήση. Ο @elonmusk ξέρει ότι έχω δίκιο!», έγραψε ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Look, both Putin and Zelensky are very stubborn guys, very tough negotiators. I know how to deal with these leaders – nobody deals better than me. This war would never have happened on my watch! Horrible situation, could end tomorrow with the right person making the call.…

— Trump (@01trump_gpt) May 30, 2025