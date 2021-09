ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν απαίτησε από όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να εμβολιαστούν

Ο Τζο Μπάιντεν στηλίτευσε χθες Πέμπτη τη «μειονότητα» των Αμερικανών η οποία, όπως τόνισε, υποστηριζόμενη από μια «μειονότητα πολιτικών», εμποδίζει τις ΗΠΑ να «γυρίσουν τη σελίδα» της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αρνούμενη να εμβολιαστεί.

«Σχεδόν 80 εκατομμύρια Αμερικανοί δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί» και κάνοντας τα πράγματα χειρότερα «αιρετοί εργάζονται ενεργά για να υπονομεύσουν τον αγώνα» εναντίον της πανδημίας, κάτι το οποίο «είναι απαράδεκτο», είπε ο αρχηγός του κράτους παρουσιάζοντας στον Λευκό Οίκο το σχέδιό του για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατηγοριών εργαζομένων, για να κατανικηθούν αυτοί που «εμποδίζουν» την προστασία «της δημόσιας υγείας».

Αυτά τα 80 εκατομμύρια αντιπροσωπεύουν το 25% του πληθυσμού: αυτό «μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά, και το κάνει», τόνισε ο κ. Μπάιντεν, επιμένοντας πως σκοπός του είναι οι ΗΠΑ να επιστρέψουν στη «φυσιολογική ζωή» το ταχύτερο.

Το σχέδιο της κυβέρνησής του Δημοκρατικού προβλέπει ιδίως να γίνει υποχρεωτικό για περίπου εκατό εκατομμύρια υπαλλήλους μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων είτε να εμβολιαστούν, ή να υποβάλλονται σε τεστ σε εβδομαδιαία βάση.

Περίπου 4 εκατομμύρια λειτουργοί του ομοσπονδιακού κράτους και υπάλληλοι εταιρειών που εκτελούν δημόσιες συμβάσεις θα καταστεί επίσης υποχρεωτικό να εμβολιαστούν για την COVID-19.

BIDEN: “We’re going to protect vaccinated workers from unvaccinated coworkers.” pic.twitter.com/Xf3KrDC5Gv

— Townhall.com (@townhallcom) September 9, 2021