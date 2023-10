ΗΠΑ: Μαθήτρια πέταξε καρέκλα στο κεφάλι καθηγήτριας – Δείτε την στιγμή της επίθεσης

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στις ΗΠΑ με μία μαθήτρια να έχει καταγραφεί σε βίντεο να εκσφενδονίζει μια καρέκλα στο κεφάλι της δασκάλας της. Η 15χρονη μαθήτρια λυκείου του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες μετά την «απαράδεκτη πράξη βίας».

Στο βίντεο που έχει γίνει πλέον viral και καταγράφηκε την Πέμπτη, δύο μαθήτριες εμπλέκονται σε καβγά και βρίζουν η μία την άλλη. Η δασκάλα, όπως φαίνεται στο βίντεο, έχει γυρισμένη την πλάτη όταν ένα από τα κορίτσια παίρνει την μεταλλική καρέκλα και την πετάει προς την πλευρά της δασκάλας με αποτέλεσμα η τελευταία να πέφτει στο έδαφος, σύμφωνα με την New York Post.

Και τα δύο κορίτσια που συμμετείχαν στον καβγά συνελήφθησαν.

Η εκπαιδευτικός πήγε αμέσως στο νοσοκομείο από το οποίο πήρε εξιτήριο και σκοπεύει να επιστρέψει στα καθήκοντά της.

A teacher in Flint, Michigan is knocked unconscious after a student threw a chair at her head. This happened in Flint Community Schools in Michigan pic.twitter.com/T8La7gCgAJ

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) September 29, 2023