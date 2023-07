ΗΠΑ: Μαχαιρώθηκε στη φυλακή ο Λάρι Νάσαρ – Έχει καταδικαστεί για την κακοποίηση εκατοντάδων αθλητριών

Ο άλλοτε γιατρός της εθνικής ομάδας ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ, Λάρι Νάσαρ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση αθλητριών και εκτίει ποινή πολυετούς φυλάκισης, μαχαιρώθηκε από συγκρατούμενό του σε ομοσπονδιακή φυλακή της Φλόριντα, όπως μεταδίδει το “Associated Press”.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Νάσαρ δέχθηκε μαχαιριές στην πλάτη και το στήθος την Κυριακή (9/7), κατά τη διάρκεια ενός καυγά, και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ του “Associated Press” δεν έχει επιβεβαιωθεί ως τώρα από επίσημη πηγή.

Ο Νάσαρ καταδικάστηκε το 2018 σε συνολική ποινή 175 ετών κάθειρξης, μετά από σειρά καταγγελιών νεαρών αθλητριών ότι, εκμεταλλευόμενος τη θέση του στην ομοσπονδία, τις κακοποίησε σεξουαλικά. Αηάμεσα στις καταγγέλουσες ήταν οι «χρυσές» Ολυμπιονίκες Σιμόν Μπάιλς, Αλι Ράισμαν και ΜακΚέιλα Μοράνεϊ.

