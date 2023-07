ΗΠΑ: Γιατί θαλάσσια ενυδρίδα επιτίθεται σε σέρφερ και ροκανίζει τις σανίδες τους – Οι εικασίες των ειδικών

Οι εικόνες με την ενυδρίδα που ανατρέπει από την σανίδα του έναν σέρφερ στις ΗΠΑ και προσπαθεί να την ροκανίσει μπορεί να είναι διασκεδαστικές, αλλά οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τους ανθρώπους, στους οποίους το υδρόβιο ζώο μπορεί να επιτεθεί. Και αυτό το εκτιμούν επειδή οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει στους λόγους για τους οποίους συμπεριφέρεται έτσι η ενυδρίδα, ή οποία είναι γνωστή και ως βίδρα.

Και το βίντεο με το περιστατικό δεν είναι η μοναδική περίπτωση επίθεσης ενυδρίδας σε άνθρωπο. Πρόσφατα βιντεοσκοπήθηκαν και άλλες ενυδρίδες που επιτέθηκαν σε ανθρώπους με σανίδες του σερφ στην Καλιφόρνια. Μια ομάδα από την Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ, στελέχη από το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας και από το Ενυδρείο του Κόλπου του Μοντερέι έσπευσαν στο σημείο που ενυδρίδα φέρθηκε περίεργα και την εντόπισαν. Προσπάθησαν μάλιστα να την πιάσουν με μια σανίδα του σερφ που χρησιμοποίησαν σαν δόλωμα.

This may seem cute but it’s not, this sea otter was very aggressive and the surfer actually abandoned his board and swam to shore. I believe this is the same otter as in my previous photos, though I understand there was a second otter on the board at first 1/2 pic.twitter.com/VtCeOVQ9tm — Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) July 9, 2023

Ο Μαρκ Γούντγουορντ, ένας φωτογράφος άγριας ζωής που ανάρτησε το βίντεο στο Twitter, δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX News ότι είδε μια ομάδα πέντε δυτών να προσπαθούν να προσελκύσουν την ενυδρίδα στη σανίδα για να την αιχμαλωτίσουν. Η ενυδρίδα ανέβηκε για λίγο στη σανίδα, αλλά δραπέτευσε πριν οι δύτες καταφέρουν να την πιάσουν με δίχτυ, ανέφερε το δημοσίευμα.

This video of the sea otter attacking a surfboard yesterday was shared me and is being posted with the photographers permission. The video must remain in this tweet to be shared. This is a dangerous sea otter, avoid it if at all possible! pic.twitter.com/N7qPMFVRrt — Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) July 10, 2023

«Δεν μπορούν να ρίξουν ένα δίχτυ πάνω της γιατί θα μπερδευτεί και θα πνιγεί», δήλωσε ο Γούντγουορντ. «Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούν να την ηρεμήσουν», είπε.

Ο Κέβιν Κόνερ, εκπρόσωπος του Ενυδρείου Μόντερεϊ του Κόλπου, δήλωσε ότι η βίδρα 841 θεωρείται επικίνδυνη για το κοινό, επειδή αγνοεί τα φυσικά ένστικτα επιβίωσής της, ανέφερε το ABC. «Όταν βλέπουμε αυτού του είδους τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι ενυδρίδες, είναι ένα σημάδι ότι δεν έχουν πλέον τον υγιή φόβο για τον άνθρωπο που τους επιτρέπει να παραμένουν ασφαλείς στη φύση μακριά από εμάς», εξήγησε ο Κόνερ.

What a crazy day! Fish and Game spent all day on West Cliff and in the water trying to capture sea otter 841(her official “name”) but were unsuccessful. Here is there boat with a “bait surfboard” and the tracking gear that was on land pic.twitter.com/dNR4cRaEVN — Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) July 13, 2023

Ο ίδιος είπε ότι η μητέρα της ενυδρίδας, η ενυδρίδα 723, απελευθερώθηκε από το ενυδρείο το 2017 και ότι υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι πλησίαζε βάρκες και καγιάκ, αλλά «τίποτα σαν αυτό που είδαμε με την ενυδρίδα 841», είπε. Παρόλα αυτά, τα περιστατικά έκαναν την Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ να θεωρήσει την ενυδρίδα 723 “μη απελευθερώσιμη”, οπότε την ξαναπήραν, ανακάλυψαν ότι ήταν έγκυος στην 841, και την κράτησαν δήλωσε ο Κόνερ, σύμφωνα με το ABC.

Ο Κόνερ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν τώρα σχέδια ευθανασίας για καμία από τις δύο ενυδρίδες. Μόλις αιχμαλωτιστεί η ενυδρίδα 841, ο Κόνερ δήλωσε ότι θα αξιολογηθεί από κτηνιάτρους και στη συνέχεια θα περάσει πιθανότατα το υπόλοιπο της ζωής της σε αιχμαλωσία είτε σε ζωολογικό κήπο είτε σε ενυδρείο.