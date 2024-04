ΗΠΑ: Εξαγριωμένοι διαδηλωτές προπηλάκισαν τους Κλίντον – «Αποκαλείς τον εαυτό σου φεμινίστρια; Γυναίκες πεθαίνουν στη Γάζα»

Αντιμέτωποι με εξαγριωμένους διαδηλωτές κατά του πολέμου στη Γάζα, βρέθηκαν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του, Χίλαρι, στη Νέα Υόρκη. Οι Κλίντον δέχτηκαν φραστική επίθεση από τους διαδηλωτές, ενώ αποχωρούσαν από το Music Box Theatre, όπου παρακολούθησαν μια πρόβα της παράστασης «Suffs».

Συμμετέχοντες στην κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης, χαρακτήρισαν την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ ως «σούπερ αρπακτικό», ενώ αποκάλεσαν τον Μπιλ Κλίντον «σκ…». Οι διαδηλωτές κατηγόρησαν τους Κλίντον για «διευκόλυνση της γενοκτονίας».

Το εχθρικό πλήθος κατηγόρησε ιδιαίτερα την Χίλαρι Κλίντον για «τους θανάτους εκατομμυρίων».

“You call yourself a feminist? Women are dying in Gaza, you fucking coward!”

