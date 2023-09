ΗΠΑ: Δώδεκα τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στο Χιούστον

Δέκα παιδιά και δύο ενήλικοι τραυματίστηκαν όταν σχολικό λεωφορείο ανετράπη χθες Τετάρτη σε δρόμο του Χιούστον, της πολυπληθέστερης πόλης στο Τέξας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Χιούστον, δέκα μαθητές και δύο ενήλικοι – ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου, καθώς και ο οδηγός αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο ατύχημα – διακομίστηκαν με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με σχολικό λεωφορείο το οποίο έστριβε για να εισέλθει σε αυτοκινητόδρομο. Το σχολικό λεωφορείο ανετράπη εξαιτίας της πρόσκρουσης.

Η διακομιδή των 12 τραυματιών σε νοσοκομείο έγινε για προληπτικούς λόγους, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC13.

