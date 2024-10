ΗΠΑ – Debate: Η στιγμή που το CBS απενεργοποίησε τα μικρόφωνα των Γουόλς και Βανς – Η παρεξήγηση των κανόνων που οδήγησε σε αντιπαράθεση

Μια έντονη στιγμή σημειώθηκε στο debate των Αντιπροέδρων, όταν ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής του Οχάιο, Τζέι Ντι Βανς, ήρθε σε αντιπαράθεση με τη δημοσιογράφο του CBS News, Μάργκαρετ Μπρέναν, αναφορικά με τους κανόνες της τηλεμαχίας για τα μικρόφωνα και τις διευκρινήσεις που είχαν τεθεί από το αμερικανικό δίκτυο.

Η συγκεκριμένη τηλεοπτική στιγμή δημιούργησε ένα σύνολο διακοπών και παρεμβάσεων, μέχρι που το CBS αποφάσισε τελικά να απενεργοποιήσει τα μικρόφωνα και των δύο υποψηφίων.

Το αμήχανο περιστατικό προκλήθηκε από μια παρεξήγηση των κανόνων του debate παρά από κακόβουλη πρόθεση, όπως σημειώνουν τα πιο ψύχραιμα αμερικανικά ΜΜΕ. Οι επίσημοι κανόνες που δημοσιεύθηκαν από το CBS News πριν από την έναρξη του τηλεοπτικού debate μεταξύ του Τιμ Γουολς των Δημοκρατικών και του Τζέι Ντι Βανς, δεν αναφέρονταν ρητά στο εάν οι συντονιστές είχαν το δικαίωμα να διορθώνουν ή να διευκρινίζουν τις δηλώσεις των υποψηφίων.

Παρ’ όλα αυτά, κατά την έναρξη της μετάδοσης, η Μπρέναν και η συν-συντονίστριά της, Νόρα Ο’Ντόνελ, ενημέρωσαν τους τηλεθεατές ότι θα έδιναν σε κάθε υποψήφιο την ευκαιρία να διορθώσει τις δηλώσεις του άλλου.

Ταυτόχρονα, υψηλόβαθμα στελέχη του δικτύου είχαν διευκρινίσει ότι οι συντονιστές μπορούσαν να επιλέξουν να διορθώσουν ή να αποσαφηνίσουν κάποιο σημείο, αν θεωρούσαν ότι δεν είχε αποσαφηνιστεί πλήρως.

Ωστόσο, αυτή η λεπτή διάκριση δεν ανακοινώθηκε στους τηλεθεατές, γεγονός που δημιούργησε το έδαφος για την τηλεοπτική σύγκρουση που ακολούθησε και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις περί λογοκρισίας και θεωριών συνωμοσίας στα social media.

Η διαμάχη, σε μια κατά τα άλλα πολιτισμένη και ευγενική συζήτηση, με αναπόφευκτα στοιχεία έντονου διαλόγου, ξεκίνησε όταν ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς, κατηγόρησε τον Βανς ότι επανέλαβε ψευδείς ιστορίες για τους Αϊτινούς μετανάστες στο Σπρίνγκφιλντ που τρώνε τα κατοικίδια των ανθρώπων. Ο Γουόλς σημείωσε ότι οι μετανάστες είχαν φθάσει νόμιμα στο Σπρίνγκφιλντ και ότι οι συκοφαντίες είχαν οδηγήσει σε τρομοκρατικές απειλές κατά της πόλης και των σχολείων της.

«Υπάρχουν συνέπειες για αυτό. Υπάρχουν συνέπειες», δήλωσε ο Αντιπροέδρος των Δημοκρατικών. «Πιστεύω ότι ο γερουσιαστής Βανς θέλει να το λύσει αυτό, αλλά με το να στέκεται στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ και να μην συνεργάζεται για να βρεθεί μια λύση, γίνεται θέμα συζήτησης, και όταν γίνεται θέμα συζήτησης όπως αυτό, αποκαθηλώνουμε και κακοποιούμε άλλους ανθρώπους».

Ο γερουσιαστής του Οχάιο, όμως, αντί να ανακαλέσει τα fake news κατά των Αϊτινών, πρότεινε ότι ήθελε να κάνει μια μεγαλύτερη επισήμανση σχετικά με την επίδραση της μετανάστευσης στις ΗΠΑ. Ο Βανς αναφέρθηκε σε «εκατομμύρια παράνομους μετανάστες» και στους κατοίκους της πόλης Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο, των οποίων οι ζωές, όπως υποστήριξε, «καταστράφηκαν από την πολιτική ανοιχτών συνόρων της Καμάλα Χάρις».

Σε αυτό το σημείο, η Μπρέναν επενέβη, λέγοντας: «Για να διευκρινίσουμε για τους τηλεθεατές μας, το Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο έχει έναν σημαντικό αριθμό μεταναστών από την Αϊτή με νόμιμο καθεστώς, με προσωρινή προστατευτική κατάσταση».

Ο Αντιπροέδρος των Ρεπουμπλικανών αμέσως αντέδρασε, λέγοντας: «Οι κανόνες ήταν ότι δεν θα κάνατε διόρθωση των δηλώσεων μας», κάνοντας όμως λανθασμένα αυτή την υπόθεση. «Και αφού με διορθώνετε, είναι σημαντικό να πω τι πραγματικά συμβαίνει».

Στη συνέχεια, ξεκίνησε μια λεπτομερή και περίπλοκη ανάλυση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, ενώ η Μπρέναν και η Ο’Ντόνελ προσπαθούσαν να τον διακόψουν: «Γερουσιαστή, έχουμε τόσα να συζητήσουμε».

Μετά από κάποια δευτερόλεπτα συνεχούς συζήτησης, οι παραγωγοί του δικτύου επέλεξαν να ασκήσουν ένα δικαίωμα που είχε περιληφθεί ρητά στους κανόνες του ντιμπέιτ: το δικαίωμά τους να απενεργοποιήσουν τα μικρόφωνα για να διατηρήσουν την τάξη και την ομαλή ροή της συζήτησης. Για τους τηλεθεατές, η φωνή του Βανς ξαφνικά ακούστηκε εξασθενημένη να έρχεται απ’ το βάθος.

Η Μπρέναν, με ένα σύντομο γέλιο, σχολίασε: «Το κοινό δεν μπορεί να σας ακούσει γιατί τα μικρόφωνα σας είναι απενεργοποιημένα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε που εξηγήσατε τη νομική διαδικασία».

