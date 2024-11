ΗΠΑ: Άνδρας που σκηνοθέτησε την εξαφάνισή του εντοπίστηκε από τις Αρχές στην Ανατολική Ευρώπη – «Είμαι ασφαλής και ελπίζω αυτό να πετύχει»

Σκηνές από ταινία θυμίζει η ιστορία του Ryan Borgwardt, ενός άνδρα από το Ουισκόνσιν που σχεδιάσε την εξαφάνισή του, αφήνοντας την οικογένειά του να πιστεύει ότι πνίγηκε κάνοντας καγιάκ.

Όμως, ενώ η οικογένειά του φοβόταν για το χειρότερο, ο 45χρονος άνδρας είχε ήδη αποδράσει κρυφά και βρίσκεται τώρα στην Ανατολική Ευρώπη.

Ο Borgwardt εξαφανίστηκε στις αρχές Αυγούστου, ενώ έκανε καγιάκ στη λίμνη Γκρίν Λέικ, περίπου μιάμιση ώρα βόρεια του Μάντισον.

Η οικογένειά του δήλωσε την εξαφάνισή του στις 12 Αυγούστου και οι Αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνες, βρίσκοντας το αναποδογυρισμένο καγιάκ του, το σωσίβιο και το αυτοκίνητό του. Αρχικά, οι Αρχές πίστευαν ότι είχε πνιγεί, καθώς η λίμνη φτάνει σε βάθος 60 μέτρων.

A missing kayaker accused of faking his own death is now refusing to return to the U.S.

Investigators say Ryan Borgwardt, a father of three, caught a bus to the Canadian border and fled to Eastern Europe.

Reena Roy has more details. pic.twitter.com/IdxJltOPva

