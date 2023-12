ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν τον σχηματισμό συμμαχίας στην Ερυθρά Θάλασσα για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούτι

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα τον σχηματισμό στην Ερυθρά Θάλασσα συμμαχίας 10 χωρών για την αντιμετώπιση των επανειλημμένων επιθέσεων των σιιτών ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, πέραν των ΗΠΑ, ο Λόιντ Όστιν διευκρίνισε, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στο Πεντάγωνο, πως στη συμμαχία αυτή συμμετέχουν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μπαχρέιν, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ισπανία και οι Σεϊχέλες.

«Η πρόσφατη κλιμάκωση των ανεύθυνων επιθέσεων των Χούθι από την επικράτεια της Υεμένης απειλεί την ελεύθερη ροή του εμπορίου, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ναυτικών και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε.

«Γι’ αυτό σήμερα ανακοινώνω την έναρξη της επιχείρησης ‘Prosperity Guardian’», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ισραήλ, ο Λόιντ Όστιν απαίτησε νωρίτερα το Ιράν να τερματίσει την «υποστήριξη» που παρέχει κατ’ αυτόν στις επιχειρήσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων, έπειτα από τις συνομιλίες που είχε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ δεν συγκαταλέγεται στα κράτη που αναφέρθηκαν από τον επικεφαλής του Πενταγώνου όταν ανακοίνωσε τη συμμαχία αυτή στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το 2019, η Ουάσιγκτον ανακοίνωνε τη σύμπηξη ναυτικού συνασπισμού για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα ύδατα του Κόλπου, έπειτα από σειρά επιθέσεων που οι ΗΠΑ απέδωσαν στο Ιράν, το οποίο όμως αποποιήθηκε κάθε ευθύνη.

