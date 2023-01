Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός στα νησιά Τανιμπάρ – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στα νησιά Τανιμπάρ της Ινδονησίας, όπως μεταδίδει το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Σύμφωνα με το EMSC, το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα 348 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Τουάλ στην Ινδονησία.

Μάλιστα, υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι για την Ινδονησία, την Αυστραλία, την Παπούα Νέα Γουινέα και τις Φιλιππίνες.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.7 || 342 km SW of #Tual (#Indonesia) || 8 min ago (local time 02:47:35). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/TZOLYIIMuS

— EMSC (@LastQuake) January 9, 2023