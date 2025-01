Ινδία: Τουλάχιστον 30 νεκροί και 90 τραυματίες στο ποδοπάτημα κατά την διάρκεια του προσκυνήματος Κουμπ Μελά

Σε περισσότερους από 30 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από το ποδοπάτημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο ινδουιστικό προσκύνημα Κουμπ Μελά, στη βόρεια Ινδία, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Προηγούμενος απολογισμός ανέφερε 15 νεκρούς. Οι τραυματίες έχουν φτάσει στους 90. «Τριάντα προσκυνητές δυστυχώς πέθαναν», τόνισε ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας Βαϊμπάβ Κρίσνα σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι «90 τραυματίες» μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με άλλο υπολογισμό τοπικών Μέσων Ενημέρωσης οι νεκροί έχουν φτάσει του 40.

Το μεγαλύτερο προσκύνημα όλων των εποχών, όπως ονομάζεται, διοργανώνεται κάθε 12 χρόνια στο Πραγιαγκράτζ, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, και διαρκεί έξι εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων δεκάδες εκατομμύρια πιστοί συρρέουν από όλη την Ινδία και το εξωτερικό για να βουτήξουν το σημείο που ενώνονται οι ιεροί ποταμοί Γάγγης και Γιαμούνα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ινδικών μέσων ενημέρωσης, περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Πραγιαγκράτζ για να συμμετάσχουν στο προσκύνημα.

Ο αξιωματικός της αστυνομίας επεσήμανε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να δώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων διότι είναι πολύ απασχολημένη με τη διαχείριση του πλήθους.

A stampede occurred at Mahakumbh, leaving at least 14 feared dead and several people injured. Over 10 cr devotees were expected to take a holy dip on the occasion of Mauni Amavasya, which has now been cancelled. pic.twitter.com/IXWNqouUXf

Stampede in Maha Kumbh

Stampede caused by rumor

There is a fear of people getting crushed in the uncontrolled crowd

Several ambulances rushed to the spot

NSG and BSF soldiers took charge on the spot and now the situation under control.#MahaKumbh2025pic.twitter.com/oglZNZAdAR

— Rahuul Shekhawat (@XShekhawat) January 29, 2025