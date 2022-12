Ιμάμογλου: Έφεση θα ασκήσει ο εισαγγελέας – Θεωρεί «μικρή» την ποινή – Θύελλα αντιδράσεων στην Τουρκία

Έφεση στην απόφαση φυλάκισης για τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου θα ασκήσει εισαγγελέας στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας Φουρκάν Οκουντάν είπε ότι θα ασκήσει έφεση στην καταδικαστική απόφαση για ποινή δυο χρόνων και επτά μηνών στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου γιατί τη βρήκε μικρή.

Παρά τις έντονες πολιτικές αντιδράσεις τόσο εντός της χώρας όσο και από την διεθνή σκηνή για την ποινή που επιβλήθηκε στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, το καθεστώς Ερντογάν φαίνεται ότι τραβάει κι άλλο το «σκοινί». Όπως έγινε γνωστό απόψε ο εισαγγελέας Φουρκάν Οκουντάν, δήλωσε: «Θα ασκηθεί έφεση για την αναίρεση της προαναφερθείσας απόφασης λόγω του ότι υπάρχουν ζητήματα που έρχονται σε αντίθεση προς τη διαδικασία και το νόμο».

Νωρίτερα, Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία όλων των ηγετών της τουρκικής αντιπολίτευσης, για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον δήμαρχο της πόλης, τον Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος καταδικάστηκε χθες σε ποινή φυλάκισης και σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του.

«Διέγραψαν τις ψήφους σας» είπε ο Ιμάμογλου στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί μπροστά στο δημαρχείο, αψηφώντας τη βροχή. «Αυτή δεν είναι η δική μου δίκη αλλά η δίκη της δικαιοσύνης και της αμεροληψίας» επέμεινε, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν φοβάται καθόλου αυτήν την παράνομη απόφαση». «Δεν φοβόμαστε! Δεν έχω δικαστές για να με προστατεύσουν αλλά έχω μαζί μου 16 εκατομμύρια Κωνσταντινουπολίτες και το έθνος μας», συνέχισε, διαβεβαιώνοντας τους υποστηρικτές του ότι «όσο σκαιή και αν είναι η καταστολή, θα την διαλύσουμε». Η Τουρκία βρίσκεται σε σταυροδρόμι και το μπλοκ της αντιπολίτευσης θα νικήσει τον Ερντογάν «με την κοινή λογική και για το κοινό μας μέλλον», πρόσθεσε. «Όλα θα πάνε καλά!» κατέληξε, επαναλαμβάνοντας το σλόγκαν της νικηφόρας προεκλογικής εκστρατείας του για τον δήμο της πόλης, το 2019.

Today’s verdict is an attack on the will of millions of Istanbulites who democratically elected a mayor for their city three years ago.

But nothing ends here.

We will be meeting our fellow city residents outside @municipalityist at 16:00 tomorrow. pic.twitter.com/4FFcFCM78g

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) December 14, 2022