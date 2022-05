Ίλον Μασκ: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου

Ο θάνατος του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου έχει συγκλονίσει και συγκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε μία ένδειξη της επίδρασης που είχε η ζωή και η καριέρα του σπουδαίου Vangelis, τη σημαντική αυτή απώλεια σχολίασε και ο Ίλον Μασκ, CEO της Tesla αλλά και της Twitter Inc.

Σε μία συγκινητική του ανάρτηση στο Twitter, ο Ίλον Μασκ έγραψε: Καληνύχτα, γλυκέ μαέστρο, πέτα με τους αγγέλους που ψάλλουν για την ανάπαυσή σου”.

Good night, sweet maestro, and flights of angels sing thee to thy rest pic.twitter.com/sqiY8iHS41

— Elon Musk (@elonmusk) May 19, 2022