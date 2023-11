Ιερουσαλήμ: Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την αιματηρή επίθεση

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την αιματηρή επίθεση εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου, σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ, καλώντας σε κλιμάκωση της αντίστασης κατά του Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

«Οι αδελφοί Μουράντ Νεμρ (38 ετών) και Ιμπραχίμ Νεμρ (30 ετών) (…), μέλη των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ από τη Σουρ Μπάχερ», συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, «θυσιάστηκαν διεξάγοντας επιχείρηση» κατά την οποία «σκοτώθηκαν τρεις έποικοι και τραυματίστηκαν άλλοι», αναφέρει η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

H παλαιστινιακή οργάνωση προσθέτει ότι «η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως φυσική απάντηση στα πρωτοφανή εγκλήματα που διαπράττει η κατοχή», αναφερόμενη στην στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα και στην αντιμετώπιση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

Όπως επιβεβαίωσε η ισραηλινή αστυνομία, οι δύο δράστες της επίθεσης σκοτώθηκαν μετά την επίθεση.

Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης που εξαπέλυσαν δύο Παλαιστίνιοι εναντίον πολιτών, που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία.

«Δύο τρομοκράτες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και ήταν οπλισμένοι ο ένας με Μ-16 και ο άλλος με πιστόλι» άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου γύρω στις 07:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ Ντορόν Τόργκεμαν στους δημοσιογράφους από το σημείο της επίθεσης.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι την επίθεση εξαπέλυσαν «δύο κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ», δύο αδέλφια ηλικίας περίπου 30 ετών που συνδέονται με τη Χαμάς και οι οποίοι στο παρελθόν είχαν φυλακιστεί στο Ισραήλ. Οι δύο δράστες «σκοτώθηκαν γρήγορα από δύο στρατιώτες που ήταν εκτός υπηρεσίας και έναν πολίτη, οι οποίοι πυροβόλησαν εναντίον τους», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η Magen David Adom (Mada), η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων, επεσήμανε ότι μεταξύ των νεκρών είναι «μια νεαρή γυναίκα 24 ετών». Στο σημείο έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα, ενώ η αστυνομία ερεύνησε την περιοχή για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν άλλοι δράστες.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 30, 2023