Ιαπωνία: Χιόνισε ξανά στην κορυφή του όρους Φούτζι – Δεν ήταν «λευκή» για πρώτη φορά εδώ και 130 χρόνια

Το όρος Φούτζι, το ψηλότερο βουνό στην Ιαπωνία, ανέκτησε ξανά σήμερα την εμβληματική χιονισμένη κορυφή του έπειτα από μια μακρά περίοδο ρεκόρ κατά την οποία η κορυφή του παρέμενε γυμνή.

Στις 29 Οκτωβρίου, η κορυφή του κατέκτησε ένα αρνητικό ρεκόρ: Αυτό της απουσίας χιονιού έπειτα 130 χρόνια, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Japan’s Mount Fuji remained snowless as of November 5, 2024, the latest date that its majestic slopes have been bare since records were first kept 130 years ago. pic.twitter.com/TauJCuaB1s

— South China Morning Post (@SCMPNews) November 5, 2024