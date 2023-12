Η στιγμή που οι Ουκρανοί βυθίζουν το ρωσικό Novocherkassk – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Η Ρωσία επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα από τα πολεμικά πλοία της υπέστη ζημιές έπειτα από επίθεση του Κιέβου στην Κριμαία. Συγκλονίζουν τα πλάνα που έρχονται από την περιοχή. Μόλις ο πύραυλος της Ουκρανίας βρίσκει το ρωσικό πλοίο Novocherkassk δημιουργείται για τεράστια έκρηξη και ένα μια λάμψη υψώνεται στον ουρανό.

Ο ουκρανικός στρατός διαβεβαίωσε πως «κατέστρεψε» αυτό το πλοίο, το οποίο μετέφερε, σύμφωνα με τον ίδιο, μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed ιρανικής κατασκευής, που χρησιμοποιεί συχνά η Μόσχα στον πόλεμο.

This is the clearest video so far of the Ukrainian missile strike against the Russian Ropucha-class landing ship in Crimea.

According to some reports, 87 Russians were killed in the huge explosion pic.twitter.com/VXyWpQWtgD

