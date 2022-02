Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία: Μία ανάσα από το Κίεβο τα ρωσικά στρατεύματα – Κυρώσεις από Δύση και Μπάιντεν

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας σφυροκοπούν την Ουκρανία, εξαπολύοντας ανηλεείς και συντονισμένες επιθέσεις κατά του ουκρανικού στρατού, ενώ πλέον τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται μια ανάσα από το Κίεβο. Η Μόσχα έχει εξαπολύσει τη μεγαλύτερη επίθεση, από ξηράς, αέρος και θαλάσσης, εναντίον ευρωπαϊκού κράτους μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητεί την παράδοση της Ουκρανίας, ως όρο για να σταματήσει η στρατιωτική επίθεση, τη στιγμή που Δύση και ΗΠΑ επιβάλλουν σκληρές κυρώσεις. Οι ξένοι ηγέτες διεμήνυσαν προς τον Πούτιν ότι “είσαι στη λάθος πλευρά της ιστορίας”, ενώ οι Ουκρανοί εγκαταλείπουν άρον άρον τα σπίτια τους για να γλυτώσουν από τη ρωσική εισβολή.

«Έλαβα την απόφαση για μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση» με στόχο «την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας» ανέφερε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Είπε ότι οι συνθήκες απαιτούσαν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης από τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως σκοπός δεν είναι η επιβολή κατοχής.

Αξίωσε οι Ουκρανοί στρατιώτες να καταθέσουν τα όπλα και να πάνε σπίτια τους. Για να δικαιολογήσει την εισβολή, ο Πούτιν επανέλαβε τις κατηγορίες περί “γενοκτονίας” στα εδάφη των αυτονομιστών, επικαλέστηκε την έκκληση για βοήθεια εκ μέρους τους και κατήγγειλε την “επιθετική” πολιτική του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία “δεν είχε κανένα άλλο μέσο” για να αμυνθεί, επανέλαβε στους δημοσιογράφους απόψε.

Ο απολογισμός της πρώτης ημέρας της ρωσικής εισβολής

Λίγο μετά την ομιλία του Πούτιν, ακούστηκαν εκρήξεις στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κραματόρσκ, μια πόλη στα ανατολικά όπου εδρεύει το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού, στο Χάρκοβο, την Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μαριούπολη, το μεγαλύτερο λιμάνι στην ανατολική Ουκρανία. Τις πρώτες ώρες του πρωινού της Πέμπτης εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο. Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και ρουκέτες εναντίον ουκρανικών μαχητικών αεροπλάνων ακούστηκαν επίσης από αεροδρόμιο έξω από την πόλη.

Σύμφωνα με επίσημες και τοπικές αναφορές, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας και αποβίβασαν στρατεύματα στη νότια ακτή της την Πέμπτη. Η πρώτη ημέρα της επιχείρησης χαρακτηρίστηκε «επιτυχής» από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι, προκαλώντας την οργή της διεθνούς κοινότητας, κυρίως στη Δύση. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κήρυξε στρατιωτικό νόμο και διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας του με τη Μόσχα.

Το πρωί, ένας σύμβουλός του είπε ότι «περισσότεροι από 40 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν, δεκάδες τραυματίστηκαν» ενώ υπήρχαν και «περίπου 10 νεκροί άμαχοι». Μόνο στην περιοχή της Οδησσού, ο επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 18 νεκρούς σε ένα χωριό, από τα αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας.

Αργά την Πέμπτη, οι Αρχές της Χερσώνας ανακοίνωσαν ότι 13 άμαχοι και 9 στρατιώτες σκοτώθηκαν. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε αργά απόψε ότι οι νεκροί της σημερινής ημέρας ανέρχονται σε 57 και οι τραυματίες σε 169 σε όλη τη χώρα. Καθώς περνούσαν οι ώρες, οι ρωσικές δυνάμεις φαινόταν ότι πλησίαζαν στο Κίεβο, όπου έχει επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας. Οι ουκρανικές αρχές διαβεβαίωναν ότι χερσαίες ρωσικές δυνάμεις βρίσκονταν στα περίχωρα της πρωτεύουσας και ότι ένα στρατιωτικό ουκρανικό αεροσκάφος, με 14 επιβαίνοντες, συνετρίβη στην περιοχή.

Και οι δύο πλευρές έκαναν ανακοινώσεις που δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές, όμως φαινόταν ότι ο ρωσικός στρατός κέρδιζε έδαφος. Στη Χερσώνα, οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι Ρώσοι στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί σε πολλές ζώνες και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πόλη Χενιτσέσκ, που απέχει 300 χιλιόμετρα δυτικά από τα ρωσικά σύνορα.

Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης ότι αποκατέστησε τη ροή των υδάτων σε ένα κανάλι που συνέδεε τον ποταμό Δνείπερο με την Κριμαία. Η Ουκρανία είχε διακόψει αυτήν την παροχή νερού, που κάλυπτε το 85% της χερσονήσου, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, το 2014.

Μια ανάσα από το Κίεβο οι ρωσικές δυνάμεις

Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται μία ανάσα από τον πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, ενώ η Μόσχα συνεχίζει να διοχετεύει δυνάμεις στη χώρα, όπως είπε ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ, υπό τον όρο της ανωνυμίας. Όπως πρόσθεσε, μέχρι στιγμής η Ρωσία έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 160 πυραύλους σε ουκρανικούς στόχους.

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν όλη την αποκλεισμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πρώην πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ σύμφωνα με όσα ανέφερε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Όπως πρόσθεσε: «Είναι αδύνατον να πούμε αν το πυρηνικό εργοστάσιο είναι ασφαλές, έπειτα από την παντελώς ανούσια επίθεση των Ρώσων. Αυτή είναι μια από τις σοβαρότερες απειλές για την Ευρώπη σήμερα».

Σύμφωνα με τον Ποντόλιακ, στα χέρια των Ρώσων έχει περάσει και το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Γκοστόμελ (Χοστόμελ).

#BREAKING #UPDATE 🇷🇺ian forces seize control of Chornobyl Nuclear Power Plant “The condition of the former #Chornobyl_NPP, confinement, & nuclear waste storage facilities is unknown” Mykhailo Podoliak, adviser to the head of the president’s office saidpic.twitter.com/oyiuDt0mxD — #DextrousNinja🇮🇳 (@DextrousNinja) February 24, 2022

Στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, το 1986, σημειώθηκε το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο twitter είχε αναφέρει: “Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής προσπαθούν να καταλάβουν το Τσερνόμπιλ. Οι ουκρανικές δυνάμεις θυσιάζουν τη ζωή τους για να μην επαναληφθεί η τραγωδία του 1986”.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Οι ουκρανικές Αρχές παραδέχτηκαν επίσης ότι έχασαν εδάφη στη Χερσώνα και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το Κίεβο, κατέλαβαν ρωσικές δυνάμεις, όπως παραδέχτηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα το ανακαταλάβουν.

Σύμφωνα με τη βιντεοσκοπημένη ομιλία του Ζελένσκι, το αεροδρόμιο κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις αλλά η απόβαση αλεξιπτωτιστών στο Γκοστόμελ, όπου βρίσκεται, εμποδίστηκε και οι ουκρανικές δυνάμεις έλαβαν την εντολή «να τους καταστρέψουν». Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι 20 ρωσικά ελικόπτερα και αεροσκάφη Mi-8 μετέφεραν αλεξιπτωτιστές στο Γκοστόμελ, όπου είναι σε εξέλιξη μάχες για τον έλεγχο του αεροδρομίου.

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι, ζήτησε να αποκλειστεί η Ρωσία από το σύστημα Swift για τις διατραπεζικές συναλλαγές, όπως έγραψε ο ίδιος στο Twitter μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Μόσχα σε Κίεβο: Αυτοί είναι οι όροι για να σταματήσει η στρατιωτική επίθεση

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε πως η Μόσχα είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί με το Κίεβο τους όρους παράδοσης. Σύμφωνα με το RT, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εκφράσει την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε συζητήσεις με τον Ουκρανό ομόλογό του, με επίκεντρο την απόκτηση εγγύησης ουδέτερου καθεστώτος και την υπόσχεση ότι δεν θα υπάρχουν όπλα στο έδαφός του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, αυτοί είναι όροι που θα επέτρεπαν την επίτευξη της αποστρατιωτικοποίησης και αποναζιοποίησης της Ουκρανίας και θα εξαλείψουν αυτό που η Ρωσία θεωρεί επί του παρόντος ως απειλή για την ασφάλεια του κράτους και του λαού της.

“Ο πρόεδρος διατύπωσε το όραμά του για το τι θα περιμέναμε από την Ουκρανία, προκειμένου να επιλυθούν τα λεγόμενα προβλήματα της ‘κόκκινης γραμμής’. Αυτό είναι ουδέτερο καθεστώς και άρνηση ανάπτυξης όπλων”, διευκρίνισε ο Πεσκόφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων, αλλά διευκρίνισε ότι η Ρωσία θα συμμετάσχει μόνο “αν η ηγεσία της Ουκρανίας είναι έτοιμη να μιλήσει γι’ αυτό”.

“Η επιχείρηση έχει τους στόχους της, πρέπει να επιτευχθούν. Ο πρόεδρος είπε ότι όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί και οι στόχοι θα επιτευχθούν”, δήλωσε ο Πεσκόφ. Ανέφερε στη συνέχεια, ότι εάν το Κίεβο συμφωνούσε να ικανοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις, η τρέχουσα στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία θα μπορούσε να σταματήσει.

Ισχυρές εκρήξεις στα περίχωρα της Μαριούπολης

Την ίδια στιγμή σκληρές μάχες μαίνονται στη Μαριούπολη. Όπως ανέφερε διπλωματική πηγή στο Reuters, σφοδρά πυρά και εκατοντάδες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στα περίχωρα της Μαριούπολης, την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονται με τους Ρώσους εισβολείς σε τρία μέτωπα.

Νωρίτερα, υπήρξαν αναφορές για βομβαρδισμό κτιρίων στη Μαριούπολη. Όπως είπε κάτοικος της περιοχής, σύμφωνα με αναρτήσεις στα social media, έχουν βομβαρδιστεί πολυώροφα κτίρια καθώς και μία αγορά και υπάρχουν νεκροί.

“Обстреляли по девятиэтажкам, попали в рынок. Позвонил человек, сказал, что есть погибшие, особенно на рынке. У нас идет обстрел, война идет” Жительница Мариуполя о том, что происходит сейчас в городе: pic.twitter.com/bboOrpmYrQ — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) February 24, 2022

Εκκενώσεις

Στο Κίεβο, από τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι κάτοικοι συνωστίζονταν στο μετρό, κάποιοι για να βρουν καταφύγιο εκεί, άλλοι προσπαθώντας να φύγουν από την πόλη. Αυτοκίνητα γεμάτα με οικογένειες αναχωρούσαν όσο πιο μακριά μπορούσαν από τα ρωσικά σύνορα, που απέχουν 400 χιλιόμετρα.

Πολλοί επέλεξαν να κινηθούν προς τα δυτικά, στα σύνορα με την Πολωνία και τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Στο Κίεβο τέσσερις σταθμοί μετρό έγιναν καταφύγια για τις αεροπορικές επιδρομές.

Άλλοι αποφάσισαν να μείνουν, όπως η Ολένα Σεφτσένκο, μια εργαζόμενη σε μη κυβερνητική οργάνωση. «Ελπίζουμε στη διεθνή υποστήριξη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείιο. «Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει μετά», είπε. «Δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο στη ζωή μου», είπε η 52χρονη Ολένα Κουρίλο, δασκάλα από το Τσουγκούιφ, κοντά στο Χάρκοβο, με το πρόσωπο γεμάτο τσιρότα, αφού τραυματίστηκε στον πρωινό βομβαρδισμό.

Situation is escalating quickly, Mass evacuation happening in Kiyv, people are asked to proceed to bomb shelters and metro stations pic.twitter.com/6HQnWslDDJ — Savior (@AlexeyBelyov) February 24, 2022

Στους μεγάλους οδικούς άξονες της ανατολικής Ουκρανίας, ο ουκρανικός στρατός είναι παντού. Ένας υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας είπε ότι οι επιχειρήσεις εκκένωσης παρεμποδίζονται από τα συνεχή πυρά και τις διακοπές στις τηλεπικοινωνίες.

Στη γειτονική Πολωνία, που αναμένει εισροή Ουκρανών προσφύγων, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ανοίγει αμέσως κέντρα υποδοχής κοντά στα σύνορα. Η ΕΕ δήλωσε επίσης «πανέτοιμη» να δεχτεί τους πρόσφυγες. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), αρκετές χιλιάδες Ουκρανοί έχουν καταφύγει στη Μολδαβία και την Ουκρανία. Υπολογίζεται ότι οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 100.000.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν στη Ρωσία

Στη Μόσχα, ορισμένοι κάτοικοι εξέφραζαν ανησυχία, άλλοι υποστήριζαν τον Πούτιν. Στο κέντρο της Μόσχας στην πλατεία Πούσκιν και στη λεωφόρο Τβερσκάγια, καθώς και στην Αγία Πετρούπολη αλλά και σε πολλές ακόμη πόλεις οργανώθηκαν διαδηλώσεις υπέρ της ειρήνης. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info, συνελήφθησαν περίπου 1.400 άνθρωποι σε όλη τη Ρωσία επειδή συμμετείχαν σε αυτές τις μη εγκεκριμένες διαδηλώσεις. Στη Μόσχα οι συλληφθέντες ανέρχονται σε 719 και στην Αγία Πετρούπολη σε 342.

WATCH: Anti-war protesters in downtown Moscow are quickly detained by police pic.twitter.com/Qjf7epY4Mj — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

Η ρωσική εισβολή, έπειτα από πολύμηνη ένταση και διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυγή του πολέμου, καταδικάστηκε από τις περισσότερες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, με πολλούς να εκφράζουν τον φόβο ότι σηματοδοτεί την αρχή της μεγαλύτερης σύρραξης στην Ευρώπη μετά το 1945. Ο Τζο Μπάιντεν κατήγγειλε μια «απρόκλητη επίθεση», ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για «στροφή στην ιστορία της Ευρώπης» και ο Όλαφ Σολτς εκτίμησε ότι «διακυβεύεται η ειρήνη» στην ήπειρο.

People marching through central Moscow this evening chanting “No to War!” pic.twitter.com/BTQ3ZOGTan — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) February 24, 2022

Νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και η Βρετανία, ενώ και η G7 συμφώνησε να επιβάλει σοβαρές κυρώσεις στη Μόσχα. Οι Ευρωπαίοι από την πλευρά τους προειδοποιούν ότι θα «απομονώσουν» τους Ρώσους αξιωματούχους. Όμως η Ρωσία απειλεί ότι θα επιβάλει αντίμετρα και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Πούτιν έχει ήδη δείξει ότι δεν φοβάται μήπως απομονωθεί ή κλονίσει τη διεθνή τάξη – ακριβώς το αντίθετο.

Ουκρανία: Αυτά είναι τα εδάφη που χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες

Mέσα σε 16 ώρες στρατιωτικών επιχειρήσεων, η Ρωσία έχει καταλάβει όλη την αποκλεισμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ έπειτα από σκληρές συγκρούσεις με τον ουκρανικό στρατό. Επίσης, οι Ρώσοι κατέλαβαν την αεροπορική βάση Αντόνοφ, που βρίσκεται πολύ κοντά στο Κίεβο, ενώ στα νότια, η Ουκρανία έχει αποδεχθεί ότι χάσει τον έλεγχο σε τμήματα της περιφέρειας της Χερσώνας. Σημειώνεται ότι πρόκειται για στρατηγικό σημείο, που βρίσκεται κοντά στις όχθες του Δνείπερου ποταμού και την Κριμαία, καθώς και το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Κακχόβκα.

Στο Ντονμπάς ο ρωσικός στρατός προελαύνει και υπάρχουν χωριά που έχουν πέσει στα χέρια του, στις περιοχές φυσικά που δεν ελέγχουν αυτονομιστές.

Σύνοδος Κορυφής: Νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία – Το κείμενο συμπερασμάτων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί σε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα που θα έχουν τεράστιες και σοβαρές συνέπειες στη Ρωσία για τη δράση της, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και τους συμμάχους, αναφέρουν τα συμπεράσματα της έκτακτης Συνόδου Κορυφής.

«Αυτές οι κυρώσεις καλύπτουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, αγαθά διπλής χρήσης, καθώς και τον έλεγχο των εξαγωγών και τη χρηματοδότηση των εξαγωγών, την πολιτική θεωρήσεων, πρόσθετους καταλόγους Ρώσων και νέα κριτήρια καταχώρισης» τονίζεται .

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας. Με τις παράνομες στρατιωτικές της ενέργειες, η Ρωσία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ και υπονομεύει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Οι ηγέτες υπογραμμίζουν ότι αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα της Ουκρανίας να επιλέγει τη μοίρα της. Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτήν την επιθετική ενέργεια και όλες τις καταστροφές και απώλειες ζωών που θα προκαλέσει. Θα λογοδοτήσει για τις πράξεις της, επισημαίνεται στα συμπεράσματα.

Επίσης, οι 27 της ΕΕ απαιτούν από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές της ενέργειες, να αποσύρει άνευ όρων όλες τις δυνάμεις και τον στρατιωτικό εξοπλισμό από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας και να σέβεται πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τη Ρωσία και τους ένοπλους σχηματισμούς που υποστηρίζονται από τη Ρωσία να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να σταματήσουν την εκστρατεία παραπληροφόρησης και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για την τραγική απώλεια ζωών και τον ανθρώπινο πόνο που προκλήθηκαν από τη ρωσική επιθετικότητα. Στέκεται αλληλέγγυο με τις γυναίκες, τους άνδρες και τα παιδιά των οποίων οι ζωές έχουν πληγεί από αυτή την αδικαιολόγητη επίθεση. Καλεί τη Ρωσία και τους υποστηριζόμενους από τη Ρωσία ένοπλους σχηματισμούς να επιτρέψουν την ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και βοήθεια σε όλα τα άτομα που έχουν ανάγκη.

Η ΕΕ καταδικάζει επίσης σθεναρά τη συμμετοχή της Λευκορωσίας σε αυτήν την επίθεση κατά της Ουκρανίας και την καλεί να απέχει από τέτοιες ενέργειες και να τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις αναφέρουν τα συμπεράσματα.

Σημειώνεται ότι, η ΕΕ αντέδρασε γρήγορα και αποφασιστικά στην αναγνώριση από τη Ρωσία των αυτοαποκαλούμενων αυτονομιστικών οντοτήτων της Ουκρανίας και στην ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών της, υιοθετώντας περιοριστικά μέτρα ως απάντηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί σήμερα για περαιτέρω περιοριστικά μέτρα που θα επιβάλλουν τεράστιες και σοβαρές συνέπειες στη Ρωσία για τη δράση της, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και τους συμμάχους μας. Αυτές οι κυρώσεις καλύπτουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, αγαθά διπλής χρήσης, καθώς και τον έλεγχο των εξαγωγών και τη χρηματοδότηση των εξαγωγών, την πολιτική θεωρήσεων, πρόσθετους καταλόγους Ρώσων και νέα κριτήρια καταχώρισης. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση τις προτάσεις που έχουν εκπονήσει η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί την επείγουσα προετοιμασία και έγκριση μιας περαιτέρω δέσμης ατομικών και οικονομικών κυρώσεων που θα καλύπτει επίσης τη Λευκορωσία, ενώ επαναλαμβάνει την ακλόνητη υποστήριξή του για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Καλεί όλες τις χώρες να μην αναγνωρίσουν τις δύο αυτοαποκαλούμενες αυτονομιστικές οντότητες και να μην τις διευκολύνουν ή να τις βοηθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο.

Η ΕΕ είναι ενωμένη όσον αφορά στην αλληλεγγύη της με την Ουκρανία και θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και τον λαό της μαζί με τους διεθνείς εταίρους της, μεταξύ άλλων μέσω πρόσθετης πολιτικής, οικονομικής, ανθρωπιστικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης και μιας διεθνούς διάσκεψης χορηγών. Μετά την απόφαση του Δεκεμβρίου 2016 από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και την ευρωπαϊκή επιλογή της Ουκρανίας, όπως αναφέρεται στη Συμφωνία Σύνδεσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστεύει ακράδαντα ότι η χρήση βίας και εξαναγκασμού για την αλλαγή των συνόρων δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα. Οι εντάσεις και οι συγκρούσεις θα πρέπει να επιλύονται αποκλειστικά με διάλογο και διπλωματία. Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους γείτονες και επαναλαμβάνει την ακλόνητη υποστήριξή της και τη δέσμευσή της για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Θα συνεχίσει τον ισχυρό συντονισμό με εταίρους και συμμάχους, εντός του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ, του ΝΑΤΟ και της G7.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να προωθηθούν οι εργασίες για την προετοιμασία και την ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα και καλεί την Επιτροπή, ειδικότερα, να προτείνει μέτρα έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ενέργειας.

Κατόπιν ενεργειών της ελληνικής πλευράς συμπεριελήφθη στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής η αναφορά για μέτρα έκτακτης ανάγκης για την ενέργεια που θα εξετάσει η Κομισιόν

Μέτρα έκτακτης ανάγκης καλείται να προετοιμάσει η Κομισιόν για το κόστος ενέργειας όπως αναφέρει στο σημείο 10 το κείμενο των συμπερασμάτων της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη αναφορά για την λήψη έκτακτων μέτρων στον τομέα της ενέργειας, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, δεν υπήρχε στο αρχικό κείμενο και συμπεριελήφθη κατόπιν πρότασης και ενεργειών της ελληνικής πλευράς με τη σύμφωνη γνώμη και άλλων χωρών.

European Council conclusions on Russia’s unprovoked and unjustified military aggression against #Ukraine pic.twitter.com/fTt5HBQbLR — Charles Michel (@CharlesMichel) February 24, 2022

Νέες κυρώσεις από τον Μπάιντεν

Νέο διάγγελμα απηύθυνε στον αμερικανικό λαό ο Τζο Μπάιντεν για “την απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση στην Ουκρανία από τη Ρωσία”, ανακοινώνοντας νέες κυρώσεις με τεράστιο κόστος για τη Ρωσία.

“Ήμασταν απολύτως ξεκάθαροι, μοιραστήκαμε πληροφορίες που είχαν αποχαρακτηριστεί για να μην υπάρχει σύγχυση. Ο Πούτιν είναι ο επιτιθέμενος, αυτός που επέλεξε τον πόλεμο. Τώρα αυτός και η χώρα του θα πληρώσουν τις συνέπειες. Εξουσιοδοτώ νέες κυρώσεις με τεράστιο κόστος για τη Ρωσία και περιορισμούς σε όσα προϊόντα, μπορούν να εξαχθούν στη Ρωσία. Θέλουμε οι κυρώσεις να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο στη Ρωσία και να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο στις ΗΠΑ και τους συμμάχους μας” άρχισε το διάγγελμά του ο Τζο Μπάιντεν και συνέχισε ανακοινώνοντας αυστηρές κυρώσεις σε τεχνολογία, εξαγωγές, ρωσικό νόμισμα, ρωσικές τράπεζες που διαχειρίζονται 1 τρισ. δολάρια με αποκοπή τους από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ειδικότερα οι περιορισμοί στις εξαγωγές εκτιμάται πως θα μπλοκάρουν σχεδόν το 50% των εισαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στη Ρωσία. Όπως είπε, οι κυρώσεις θα έχουν «σοβαρό κόστος στη ρωσική οικονομία, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα».

“Είμαστε σε πλήρη συμφωνία με την G7 θα περιορίσουμε της δυνατότητες της Ρωσίας, θα σταματήσουμε τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν τον ρωσικό στρατό. Θα επιβάλουμε μεγάλες κυρώσεις. Οι χρηματαγορές της Μόσχας κατέρρευσαν σήμερα. Το δημόσιο εθνικό χρέος ξεπέρασε κάθε όριο. Οι ρωσικές τράπεζες θα επηρεαστούν”.

Και ανακοίνωσε τις κυρώσεις: “Μπλοκάρουμε τέσσερις μεγάλες τράπεζες της Ρωσίας. Τη VTB, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα. Προσθέτουμε νέα μέλη της ρωσικής ελίτ και των οικογενειών τους. Αυτοί κερδίζουν προσωπικά από τις πολιτικές του Κρεμλίνου και θα μοιραστούν τις συνέπειες”.

Πρόσθεσε ότι “είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ακόμη περισσότερα βήματα υπέρ της προστασίας των συμμάχων μας” και προανήγγειλε ότι “αύριο συνεδριάζει το ΝΑΤΟ για να επιβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη μας και τα περαιτέρω βήματα” ενώ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές “δυνάμεις δεν θα εμπλακούν, δεν πάνε στην Ευρώπη για να πολεμήσουν τη Ρωσία, αλλά να στηρίξουν τους συμμάχους στα ανατολικά. Οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την επικράτεια του ΝΑΤΟ”. Σημείωσε ότι το καλό είναι πως “το ΝΑΤΟ είναι πιο ενωμένο και αποφασισμένο από ποτέ”.

Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει διακοπή της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας σε συνεργασία με χώρες σε όλο τον κόσμο. “Θα απελευθερώσουμε περαιτέρω ποσότητες πετρελαίου αν χρειαστεί… Η Αμερική αντιστέκεται στους νταήδες. Αν η Ρωσία προχωρήσει σε κυβερνοεπιθέσεις είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε” τόνισε και σημείωσε: “Ο Πούτιν ξεκίνησε μια επίθεση πάνω σε αρχές που προκαλούν αποτροπιασμό στη διεθνή κοινότητα, δεν είχε να κάνει με πραγματικά προβλήματα ασφαλείας αλλά με την επιθυμία του να δημιουργήσει μία αυτοκρατορία

εκφοβίζοντας τους γείτονές του με κάθε μέσο και αναχαράσσοντας τα σύνορα με τη βία… Ο Πούτιν είναι ένας παρίας στη διεθνή σκηνή” υπογράμμισε ο Μπάιντεν.

G7: Ο Πούτιν έβαλε τον εαυτό του στη λάθος πλευρά της ιστορίας

Σκληρή είναι η ανακοίνωση της G7 για τον Βλαντίμιρ Πούτιν και την απόφασή του να αρχίσει στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. “Ως G7 επιβάλλουμε αυστηρές και συντονισμένες οικονομικές και χρηματοοικονομικές κυρώσεις”, τονίζουν μεταξύ άλλων οι επτά ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου και καλούν τους εταίρους τους και τα μέλη της διεθνούς κοινότητας “να καταδικάσουν την επίθεση με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, να σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας και να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια σε αυτήν την κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας”.

Ο πρόεδρος Πούτιν “επανέφερε τον πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Έβαλε τον εαυτό του στη λάθος πλευρά της Ιστορίας”, τονίζουν οι ηγέτες και εκφράζουν τη δέσμευσή τους για στήριξη “του λαού της Ουκρανίας και της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης” της χώρας, αλλά και όσων ενδεχομένων εγκαταλείψουν τη χώρα αναζητώντας ασφάλεια.

“Καλούμε τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει την αιματοχυσία, να αποκλιμακώσει αμέσως και να αποσύρει τις δυνάμεις της από την Ουκρανία», συνεχίζουν οι επτά ηγέτες και καταδικάζουν ταυτόχρονα και τη συμμετοχή της Λευκορωσίας σε αυτήν την επίθεση. Υπενθυμίζουν ότι η αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ αποτελεί παραβίαση βασικών αρχών των Ηνωμένων Εθνών και ζητούν από τις χώρες – μέλη του ΟΗΕ “να μην ακολουθήσουν την παράνομη απόφαση» της Μόσχας. Σημειώνουν μάλιστα ότι “η κατεχόμενη Κριμαία και οι αυτοαποκαλούμενες “Λαϊκές Δημοκρατίες” αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Ουκρανίας”.

Ουκρανία: “Ο ρωσικός στρατός μπορεί να στοχεύσει δορυφόρους” – Η προειδοποίηση Αμερικανού αξιωματούχου

Ο διευθυντής του Εθνικού Γραφείου Αναγνώρισης (NRO) των ΗΠΑ Κρίστοφερ Σκολέζε, προειδοποιεί ότι ο ρωσικός στρατός θα μπορούσε να στοχεύσει δορυφόρους για να διαταράξει τις επικοινωνίες και τις υπηρεσίες GPS.

“Νομίζω ότι βλέπουμε αρκετά καθαρά ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να κάνει αυτό που θέλει να κάνει στην Ουκρανία και θέλει να κερδίσει”, δήλωσε στο συνέδριο του Association’s Defense and Intelligence Space Conference, σύμφωνα με το SpaceNews.

To NRO λειτουργεί κατασκοπευτικούς δορυφόρους που ανήκουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά όλο και περισσότερες εικόνες και πληροφορίες συλλέγονται και διανέμονται από φορείς εκμετάλλευσης εμπορικών δορυφόρων, όπως η Maxar, η Planet, η BlackSky. Συνεπώς, οποιαδήποτε απόπειρα διατάραξης της ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών να συλλέγουν πληροφορίες, θα μπορούσε να επηρεάσει ιδιωτικά και δημόσια περιουσιακά στοιχεία.

“Μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο βαθμό που μπορούν και που αισθάνονται ότι δεν θα επεκτείνουν τη σύγκρουση εκτός του ελέγχου τους, θα την επεκτείνουν στο διάστημα”, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Αν και δεν έκανε συγκεκριμένες προβλέψεις σχετικά με τα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ρωσία, ο Σκολέζε εκτίμησε ότι η χώρα κάνει ήδη παρεμβολές GPS. Προέτρεψε μάλιστα τους χειριστές τόσο των εμπορικών όσο και των κυβερνητικών δορυφόρων να είναι προσεκτικοί.

“Θα έλεγα σε όλους να διασφαλίσουν ότι τα συστήματά τους είναι ασφαλή και να τα παρακολουθούν πολύ στενά, επειδή γνωρίζουμε ότι οι Ρώσοι είναι αποτελεσματικοί στις κυβερνοεπιθέσεις”, δήλωσε ο επικεφαλής, σύμφωνα με το SpaceNews. “Και πάλι, είναι δύσκολο να πούμε πόσο μακριά θα φτάσει η εμβέλειά τους προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Αλλά είναι προτιμότερο να είμαστε προετοιμασμένοι παρά να βρεθούμε προ εκπλήξεων”, πρόσθεσε.

Εκτός από τις παρεμβολές GPS, η Ρωσία θα μπορούσε επίσης να στοχεύσει τους στρατιωτικούς δορυφόρους GPS των ΗΠΑ με παραποιημένα δεδομένα PNT, μια τεχνική γνωστή ως spoofing. Μια διακοπή σημάτων του GPS θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές σε όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες που αφορούν σε αεροσκάφη, πλοία, πυρομαχικά, οχήματα ξηράς και στρατεύματα εδάφους.

Σε μια ενεργή στρατιωτική σύγκρουση, ακόμη και οι σύντομες παρεμβάσεις και η παραποίηση των PNT θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά, εάν είναι καλά συγχρονισμένες με άλλες επιχειρήσεις, ανέφερε μια έκθεση της RAND Corp.

Πηγή: AP, Reuters