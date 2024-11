Η Ρωσία διαψεύδει τις ΗΠΑ: «Δεν στείλαμε εκ των προτέρων ειδοποιήσεις στις ΗΠΑ – Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις»

Κατηγορηματικά διέψευσε η Ρωσία ότι είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ πριν «χτυπήσει» την Ουκρανία με βαλλιστικό πύραυλο στην περιοχή του Ντνίπρο.

«Η Ρωσία δεν έστειλε εκ των προτέρων ειδοποιήσεις στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες, για τη χρήση του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik σε μια ουκρανική στρατιωτική – βιομηχανική εγκατάσταση, καθώς δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις» δήλωσε στο TASS ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Russia did not send advance notifications to the United States or other countries about the use of the Oreshnik hypersonic missile on a Ukrainian military-industrial facility as there are no such obligations, Dmitry Peskov told TASS:https://t.co/98zuuM1D6e pic.twitter.com/ieldbKB8hM

