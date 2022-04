Η προσευχή του Ερντογάν στη Μέκκα – Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στη Μέκκα, προκειμένου να προσευχηθεί στο ιερότερο τέμενος για τους μουσουλμάνους.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν τον Τούρκο πρόεδρο να καταφθάνει υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Μασγίντ αλ-Χαράμ, γνωστό και ως το Μεγάλο Τζαμί της Μέκκας και κατόπιν να προσεύχεται με τη συνοδεία του.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας και με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

#PICTURE : Greeted with a hug: #Saudi crown Prince Muhammed Bin Salman welcomes #Turkish president Recep Tayyip Erdogan ( @RTErdogan ) in #Jeddah pic.twitter.com/UuhFd5Uc2R

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία σε μία προσπάθεια για την αποκατάσταση των δεσμών της Άγκυρας με το Ριάντ, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η απόφαση της Τουρκίας να μεταφερθεί η εκδίκαση της υπόθεσης της δολοφονίας του Σαουδάραβα αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ερντογάν είχε συνομιλίες για τις σχέσεις της Άγκυρας με το Ριάντ, καθώς και για τους τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman at Al-Salam Palace in Jeddah pic.twitter.com/SAdRd1NGNd

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 28, 2022