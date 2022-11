Η πιθανή εξήγηση για το μυστήριο με τα πρόβατα που κινούνται σε κύκλο

Ένας επιστήμονας λέει ότι υπάρχει μια πιθανή εξήγηση για το παράξενο φαινόμενο με ένα κοπάδι με πρόβατα το οποίο περπατά σε κύκλο για 12 συνεχόμενες ημέρες στην Κίνα.

Το απόκοσμο βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Twitter την περασμένη εβδομάδα από την κινεζική κρατική εφημερίδα People’s Daily, δείχνει δεκάδες ζώα να περπατούν γύρω και γύρω σε ένα αγρόκτημα στην απομακρυσμένη περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας της Κίνας.

Το tweet που συνόδευε το ανατριχιαστικό βίντεο διαβεβαίωσε τους θεατές ότι τα πρόβατα είναι υγιή – και ο ειδικός προτείνει επίσης ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας πολύ φυσικός λόγος πίσω από την εντυπωσιακή συμπεριφορά των ζώων,.

«Φαίνεται ότι τα πρόβατα βρίσκονται στο μαντρί για μεγάλα χρονικά διαστήματα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στερεότυπη συμπεριφορά, με επαναλαμβανόμενους κύκλους λόγω απογοήτευσης για το ότι είναι περιορισμένα στο μαντρί», δήλωσε ο Matt Bell, καθηγητής στο Τμήμα Γεωργίας στο Πανεπιστήμιο Hartpury στο Gloucester, Αγγλία, στο Newsweek.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China’s Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People’s Daily, China (@PDChina) November 16, 2022