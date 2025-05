Η Κίνα κατηγορεί την Ταϊβάν για κυβερνοεπίθεση σε τεχνολογική εταιρεία

Οι κινεζικές αρχές δημόσιας ασφάλειας στην πόλη Γκουανγκτσόου απέδωσαν μια κυβερνοεπίθεση σε μια ανώνυμη τεχνολογική εταιρεία στην κυβέρνηση της Ταϊβάν, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (27/5).

Guangzhou police attribute cyberattack on tech company to hacker group allegedly linked to Taiwan’s DPP https://t.co/7fdTGhSKky

— Dimsumdaily Hong Kong (@dimsumdaily_hk) May 27, 2025