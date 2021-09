Γκάμπι Πετίτο: Τι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση – Νέες έρευνες για τον άφαντο αρραβωνιαστικό

Ο θάνατος της Γκάμπι Πετίτο, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του FBI.

Η 22χρονη Αμερικανίδα, η οποία κατέγραφε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ταξίδι της με τον αρραβωνιαστικό της με βαν στις ΗΠΑ και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς νωρίτερα αυτό τον μήνα προκαλώντας σοκ στις ΗΠΑ, δολοφονήθηκε.

Το πτώμα της εντοπίστηκε σε εθνικό πάρκο του Ουαϊόμινγκ και ταυτοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή.

“Ο ιατροδικαστής του Teton County επιβεβαίωσε ότι η σορός ανήκει στην Gabrielle Venora Petito, η οποία γεννήθηκε στις 19 Μαρτίου του 1999” γράφει η ανακοίνωση στο Twitter.

Teton County Coroner Dr. Brent Blue confirmed the remains are those of Gabrielle Venora Petito, date of birth March 19, 1999. Coroner Blue’s initial determination for the manner of death is homicide. The cause of death remains pending final autopsy results. pic.twitter.com/JoHenMZ9UU

— FBI Denver (@FBIDenver) September 21, 2021