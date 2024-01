Γερμανία: Στο εδώλιο η 24χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σωσία της – Ήθελε να πάρει την ταυτότητά της

Μια 24χρονη Γερμανοϊρακινή κάθεται από σήμερα (16/01) στο εδώλιο, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τη «σωσία» της, μια νεαρή γυναίκα την οποία παγίδευσε μέσα από τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να σχεδιάσει την εξαφάνισή της και να ξαναρχίσει τη ζωή της με άλλη ταυτότητα.

Η δίκη του «φόνου της σωσία», όπως αποκαλούν την υπόθεση ορισμένα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ξεκίνησε στο δικαστήριο του Ίνγκολστατ, στη νότια Γερμανία. Οι δικαστές θα προσπαθήσουν να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου μιας 23χρονης αισθητικού που βρέθηκε κατακρεουργημένη, τον Αύγουστο του 2022. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, έπεσε θύμα μιας δολοπλοκίας της κατηγορουμένης η οποία, λόγω των οικογενειακών προβλημάτων που αντιμετώπιζε, αναζήτησε στο Instagram μια γυναίκα που να της μοιάζει, ώστε να την σκοτώσει, σκηνοθετώντας τον δικό της θάνατο.

