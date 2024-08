Γερμανία: Νεκρός άνδρας από πυρά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης – ΒΙΝΤΕΟ

Άνδρας έπεσε νεκρός από σφαίρες στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης χθες (20/08) το βράδυ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της γερμανικής μεγαλούπολης.

Ο φόνος διαπράχθηκε περί τις 21:00 (τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά σε σιδηροτροχιές, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, τονίζοντας πως ο δράστης αποπειράθηκε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη από αστυνομικούς μερικά μέτρα από τον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία και θα προσαχθεί ενώπιον δικαστή αργότερα σήμερα το πρωί, πάντα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Το κίνητρο δεν είναι σαφές ακόμη. Η αστυνομία δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες ούτε για το θύμα, ούτε για τον θύτη ως αυτό το στάδιο.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός, από τους πλέον πολυσύχναστους σε όλη τη Γερμανία, έκλεισε για περίπου 25 λεπτά μετά τη δολοφονία, εξαιτίας της επιχείρησης της αστυνομίας.

Αυτή συνεχιζόταν νωρίς το πρωί, ιατροδικαστικοί, ειδικοί στη βαλλιστική και η δίωξη εγκλημάτων κατά ζωής εργάζονταν ακόμη επιτόπου περί τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), κατά τις αρχές.

Μόνο το τμήμα του σταθμού όπου διαπράχθηκε ο φόνος παρέμεινε αποκλεισμένο. Τα δρομολόγια των τρένων εκτελούνται κανονικά.

Breaking news : An accident of shooting happened in Frankfurt central station at 9:15 pm today.@dwnews pic.twitter.com/uTVfh9HSCO

— Faisal Khan (@FaisalKK99) August 20, 2024