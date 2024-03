Γερμανία: Επί ποδός για τρομοκρατικό χτύπημα – Ενισχυμένα μέτρα στο Μπάγερν με Ντόρτμουντ

Η αστυνομία της Γερμανίας στην πόλη του Μονάχου έχει αναπτύξει περισσότερους αστυνομικούς για την ασφάλεια της Allianz Arena κατά τη διάρκεια του αγώνα της Bundesliga μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Μπορούσια Ντόρτμουντ το Σάββατο.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, η αυξημένη παρουσία ασφαλείας έρχεται μετά την πληροφορία που έλαβε η αστυνομία την Παρασκευή ότι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν έναν στόχο που είχε τοποθετηθεί σε θεατές έξω από το στάδιο.

Η εικόνα φέρεται να δημιουργήθηκε από την τρομοκρατική ομάδα ISIS-K, παρακλάδι του αυτοαποκαλούμενου «Ισλαμικού Κράτους» που εδρεύει στο Αφγανιστάν. Η ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση του περασμένου Σαββατοκύριακου σε αίθουσα μουσικής έξω από τη Μόσχα.

#BREAKING ⚡️ 🇩🇪— ISIS-affiliated Sarh al-Khilafah media published a new threat image as targeting the people around Allianz Arena in Munich at the end of the football match. pic.twitter.com/7ptvWt2s3G

— UK R REPORT (@UKR_Report) March 29, 2024