Γάζα: Βομβαρδισμοί κοντά σε νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της

Περιοχή που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στη βόρεια Γάζα βομβάρδισε ο ισραηλινός στρατός προκαλώντας ζημιές, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε δημοσιογράφος του Al Jazeera.

Συγκεκριμένα ο Άνας Αλ-Σαρίφ που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο είπε σε φωνητικό μήνυμα το βράδυ της Δευτέρας ότι η κατάσταση ήταν «πολύ σοβαρή».

«Υπάρχουν ζημιές μέσα λόγω της βαριάς πτώσης θραυσμάτων στο κτήριο του νοσοκομείου και στους εκτοπισμένους στην αυλή του νοσοκομείου», μετέδωσε ο Αλ-Σαρίφ τη στιγμή που στο βάθος ακούγονταν εκρήξεις.

Την ίδια στιγμή είπε ότι μπορούσε να ακούσει αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού, ενώ πρόσθεσε ότι όποιος κινούνταν κοντά στο νοσοκομείο δέχτηκε πυροβολισμούς.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι ο ισραηλινός στρατός τον είχε καλέσει να αδειάσει, εντός 24 ωρών, μια αποθήκη με ιατρική βοήθεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας «καθώς οι χερσαίες επιχειρήσεις θα την καθιστούσαν άχρηστη».

«Καλούμε το Ισραήλ να αποσύρει αυτή την εντολή και να πάρει όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων και των εγκαταστάσεων ανθρωπιστικής αρωγής», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Today, @WHO received notification from the Israel Defense Forces that we should remove our supplies from our medical warehouse in southern Gaza within 24 hours, as ground operations will put it beyond use.

We appeal to #Israel to withdraw the order, and take every possible…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 4, 2023