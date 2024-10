Γάζα: Τουλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στην Μπέιτ Λαχία

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα σε πολλά σπίτια στην Μπέιτ Λαχία, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό ειδησεογραφικό πρακτορείο WAFA.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό, ούτε επίσημη επιβεβαίωση του απολογισμού από τον Υπουργείο Υγείας.

⚡️ The first scenes after the Beit Lahia massacre:

Dozens of martyrs, wounded and missing after the occupation bombed 5 houses in Beit Lahia, north of the Gaza Strip pic.twitter.com/G8PYtFuIeB

