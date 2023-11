Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός βρήκε εκτοξευτές πυραύλων της Χαμάς σε χώρο προσκόπων – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο από χώρο προσκόπων στη Βόρεια Γάζα καθώς εκεί βρήκε εκτοξευτές πυραύλων της Χαμάς.

«Αυτό βρίσκουμε στη Γάζα. Ένα κτίριο όπου παίζουν παιδιά είναι ένας χώρος εκτόξευσης πυραύλων της Χαμάς. Πρέπει να το δεις για να το πιστέψεις» επισημαίνουν οι ισραηλινές δυνάμεις σε κείμενο που συνοδεύει το βίντεο.

Ένας στρατιώτης ακούγεται να λέει: «Είμαστε σε έναν χώρο προσκόπων στη Βόρεια Γάζα. Βλέπετε τις ζωγραφιές στους τοίχους και πιο μέσα στον χώρο βλέπουμε εκτοξευτές πυραύλων που στοχεύουν είτε την πόλη Ασκελόν είτε κάπου αλλού νότια».

This is what we are finding in Gaza.

A building where children play is a Hamas rocket launching site.

You have to see it to believe it: pic.twitter.com/KmMxfbYj93

— Israel Defense Forces (@IDF) November 6, 2023