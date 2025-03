Γάζα: Δυο νεκροί και τραυματίες σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ

Δυο παλαιστίνιοι άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε πλήγμα ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους όχι μακριά από ισλαμικό τέμενος στη συνοικία Σουτζάια της πόλης της Γάζας, μετέδωσε την Παρασκευή (7/3) το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ομάδα μαχητών προσπάθησε να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό κοντά σε θέση του ισραηλινού στρατού και σε αντίδραση η πολεμική αεροπορία τους έπληξε για να εξαλείψει την απειλή.

Three #Palestinians martyred in #Israeli shelling of Shujaiya neighborhood east of #Gaza city https://t.co/zr0EmMFc6m pic.twitter.com/Dhjupxh5ca

— Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) March 7, 2025