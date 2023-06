Γαλλία: Σύρος παντρεμένος με Σουηδή και πατέρας ενός 3χρονου είναι ο 32χρονος που μαχαίρωσε παιδιά στο πάρκο

Συγκλονισμένη η Γαλλία παρακολουθεί τις εικόνες από την αιματηρή επίθεση στο Ανεσί, με τον πρόεδρο Μακρόν να την χαρακτηρίζει “επίθεση απόλυτης δειλίας”. Ο δράστης συνελήφθη και δήλωσε ότι είναι πρόσφυγας από την Συρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ταυτότητας που δήλωσε ο συλληφθείς, γεννήθηκε το 1991, είναι Σύρος, έχει κάνει αίτηση ασύλου και είναι άγνωστος στις αρχές, δηλαδή δεν τις έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κάποιον λόγο, δήλωσε αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο. Έχει αποκτήσει καθεστώς πρόσφυγα στη Σουηδία, είναι παντρεμένος με Σουηδέζα και πατέρας ενός τρίχρονου παιδιού. Ο Σύρος δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας και τα κίνητρά του δεν είναι σαφή, δήλωσε στο Ρόιτερς, πηγή που παρακολουθεί την έρευνα.

Όταν συνελήφθη φορούσε έναν χριστιανικό σταυρό. «Στο αίτημά του για άσυλο στη Γαλλία δεν υπήρχε συμπληρωμένος ο λόγος, για τον οποίον υπέβαλε το αίτημα, ούτε περιέγραφε τον σκοπό του. Η αίτησή του πάντως ήταν νομότυπη και βάσει του Δικαίου της ΕΕ μπορούσε να μην συμπληρώσει αυτά τα δύο στοιχεία στην αίτηση, ανέφερε μια πηγή που γνωρίζει το θέμα. Έχοντας το καθεστώς του Σύρου πρόσφυγα στη Σουηδία, μπορούσε να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός του χώρου Σένγκεν.

Μετά την σύλληψή του παραμένει ήρεμος. Κρατείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την εισαγγελέα Line Bonnet-Mathis, είναι ένας άστεγος που «δεν έχει ψυχιατρικό ιστορικό». Ωστόσο μέχρι στιγμής οι αρχές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να στοιχειοθετήσουν τρομοκρατική επίθεση.

“Παιδιά και ένας ενήλικας βρίσκονται μεταξύ ζωής και θανάτου. Το έθνος είναι σε κατάσταση σοκ”, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.

