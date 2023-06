Γαλλία: «Συγκλονισμένος» για τον θάνατο 17χρονου από σφαίρα αστυνομικού δήλωσε ο πρόεδρος Μακρόν

Έκκληση για ηρεμία κάνουν οι αρχές στην Γαλλία, καθώς απειλούν να εξελιχθούν σε βεντέτα τα χθεσινά επεισόδια που ξέσπασαν μετά τον θάνατο 17χρονου από πυρά αστυνομικών, οι οποίοι τον είχαν σταματήσει για τροχονομικό έλεγχο, αλλά εκείνος έθεσε σε κίνηση το όχημα για να φύγει. Το περιστατικό έγινε στο Ναντέρ, το οποίο την νύχτα «κάηκε». Οι γαλλικές αρχές απηύθυναν σήμερα «έκκληση για ηρεμία», μετά τις βίαιες συγκρούσεις, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα “συγκλονισμένος”.

Ο Μακρόν εκτίμησε ο θάνατος του Ναέλ Μ. είναι «ακατανόητος» και «αδικαιολόγητος» και ζήτησε «να αποδοθεί δικαιοσύνη». «Τίποτα, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο ενός νέου», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος επισημαίνοντας ότι «όλη η χώρα είναι συγκλονισμένη» και εξέφρασε «τον σεβασμό και τη στοργή του» προς την οικογένεια του θύματος. Το τραγικό γεγονός επανάφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη δράση των δυνάμεων της τάξης, έπειτα και από τον αριθμό ρεκόρ των 13 νεκρών που καταγράφηκε το 2022 σε περιστατικά όπου πολίτες αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις οδηγίες των αστυνομικών. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει να εκτραχυνθεί η βία στα προάστια του Παρισιού, όπου οι θάνατοι εφήβων, συχνά μεταναστών, έχουν αποτελέσει αφορμή για ταραχές.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες Τρίτη το πρωί πίσω από την επιχειρηματική συνοικία Λα Ντεφάνς του Παρισιού, όταν δύο μηχανές της αστυνομίας σταμάτησαν για τροχαίο έλεγχο τον Ναέλ. Ο 38χρονος αστυνομικός που φέρεται να πυροβόλησε τον έφηβο έχει τεθεί υπό κράτηση. Αρχικά, πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία ανέφεραν πως αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δυο μοτοσικλετιστές της.

Όμως βίντεο που κυκλοφόρησε κατόπιν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης –την αυθεντικότητα του οποίου έχει επιβεβαιώσει το Γαλλικό Πρακτορείο– εικονίζει τον έναν από τους δύο αστυνομικούς να σημαδεύει τον οδηγό με πιστόλι, κατόπιν να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής όταν προσπαθεί να επιταχύνει, να φύγει. Στο βίντεο ακούγεται η φράση «θα φας σφαίρα στο κεφάλι», αν και δεν είναι ξεκάθαρο ποιος τη λέει. Το όχημα σταματά την πορεία του μερικές δεκάδες μέτρα πιο μακριά, σ’ έναν στύλο.

Ο θάνατος του εφήβου και οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε, προκάλεσαν τεράστια συναισθηματική φόρτιση και οργή στο προάστιο Ναντέρ, όπου ζούσε. Χθες βράδυ ξέσπασαν ταραχές ανάμεσα σε κατοίκους και δυνάμεις επιβολής της τάξης. Οι κάτοικοι έκαψαν αυτοκίνητα και έριξαν πυροτεχνήματα, με τις δυνάμεις της τάξης να απαντούν με δακρυγόνα, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε ωδείο προτού τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική.

Nanterre in France 🇫🇷 after the death of a young North African man who refused to obey the police. pic.twitter.com/aigvSnVMIi

— Hellénistes en France (@hellenistes) June 27, 2023