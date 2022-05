Γαλλία: Πέταξαν τούρτα στην Μόνα Λίζα – Χαμός στο Λούβρο

Μια περίεργη διαμαρτυρία αναστάτωσε το Λούβρο στη Γαλλία, καθώς η Μόνα Λίζα ήταν ο στόχος επίθεσης με τούρτα.

Αρκετά βίντεο αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαίνονται οι φρουροί του διάσημου μουσείου να καθαρίζουν κάτι που φαίνεται σαν κρέμα στα τζάμια που προστατεύουν τον διάσημο πίνακα . Σε ένα από αυτά τα βίντεο, ένας άνδρας που φορά μια περούκα κάτω από ένα καπέλο δηλώνει ότι πρέπει να σκεφτόμαστε τον πλανήτη, ενώ σπρώχνει ένα άδειο αναπηρικό καροτσάκι.

«Σκεφτείτε τη Γη. Υπάρχουν άνθρωποι που καταστρέφουν τη Γη. Σκέψου το. Όλοι οι καλλιτέχνες, σκεφτείτε τη Γη. Γι’ αυτό το έκανα αυτό. Σκεφτείτε τον πλανήτη» αναφέρει.

Στη 1:30 μ.μ. της Κυριακής, ένας χρήστης του Twitter έγραψε : «Μόλις είδα έναν άνδρα να πετάει ένα κομμάτι κέικ στη Μόνα Λίζα». 2,5 ώρες αργότερα δημοσιεύει ένα βίντεο, όπου βλέπουμε τον διάσημο πίνακα πίσω από το προστατευτικό του τζάμι. Το τελευταίο είναι λερωμένο με κάτι που μοιάζει με κρέμα, το οποίο προσπαθεί να καθαρίσει ένας φύλακας.

«Μου φαίνεται εξωπραγματικό, αλλά ένας άνδρας ντυμένος ως ηλικιωμένη κυρία σηκώθηκε από ένα αναπηρικό καροτσάκι και προσπάθησε να σπάσει το προστατευτικό τζάμι της Μόνα Λίζα. Στη συνέχεια άπλωσε τούρτα στο τζάμι και πέταξε τριαντάφυλλα γύρω του πριν τον κατατροπώσει η ασφάλεια», αναφέρει η περιγραφή του βίντεο.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022