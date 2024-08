Γαλλία: Κατάσχεση – ρεκόρ άνω των 10 τόνων κοκαΐνης στην Καραϊβική – 9 συλλήψεις

«Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας πραγματοποίησε μια κατάσχεση – ρεκόρ περισσότερων από 10 τόνων κοκαΐνης από ένα αλιευτικό σε απόσταση περίπου 1.220 χιλιομέτρων στα ανοικτά της Μαρτινίκας, γαλλικής νήσου στην Καραϊβική», ανακοίνωσαν σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις στις Αντίλλες.

Το πλοίο, που αναχαιτίστηκε τη νύχτα μεταξύ 14ης-15ης Αυγούστου, μετέφερε «περίπου 300 δέματα» που ελέγχθηκαν θετικά σε κοκαΐνη, διευκρινίζει η ίδια πηγή σε ένα δελτίο Τύπου.

«Συνολικά, τα δέματα που κατασχέθηκαν ισοδυναμούν με ένα άνευ προηγουμένου βάρος 10.552 κιλών, ήτοι η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση που έχει κάνει το Πολεμικό Ναυτικό», επισημαίνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στις Αντίλλες.

#Breaking

The French Navy has made a “record seizure” of more than 10 tonnes of #cocaine on a fishing vessel approximately 1,220 kilometres off the coast of Martinique, the Armed Forces in the Antilles (FAA) announced on Monday.#France pic.twitter.com/0nwQKs1GvA

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 26, 2024