G20: Ο αργοπορημένος Τζόνσον, τα γέλια και η ατάκα του Ντράγκι – ΦΩΤΟ

Την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία τράβηξαν οι ηγέτες κατά την έναρξη της συνόδου της G20 στη Ρώμη. Όμως, υπήρχαν και δύο… αργοπορημένοι.

Πρόκειται για τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και τον Καναδό ομόλογό του Τζάστιν Τριντό, οι οποίοι προκάλεσαν χαμόγελα κατά τη σημερινή έναρξη της συνόδου της G20 στη Ρώμη επειδή καθυστέρησαν να πάνε στις θέσεις τους για την οικογενειακή φωτογραφία.

Οι ομόλογοί τους είχαν ήδη συγκεντρωθεί για να φωτογραφηθούν και χαμογελούσαν στις κάμερες όταν διαπίστωσαν ότι δύο θέσεις στην εξέδρα ήταν κενές.

Εκείνη τη στιγμή πλησίασαν ο Τζόνσον με τον Τριντό.

“Μπόοοοοοοορις! Μπόοορις!”, φώναξε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι στον Βρετανό ομόλογό του χαμογελώντας του.

Ο Τριντό και ο Τζόνσον πήγαν στις θέσεις τους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τους χαιρέτισε δια χειραψίας, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαμογέλασε.

Boris Johnson was the last to arrive for the G20 family photo – much to Emmanuel Macron’s amusement

— LBC (@LBC) October 30, 2021