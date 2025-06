Φρίντριχ Μερτς: Η ΕΕ πρέπει να συνάψει «γρήγορη κι απλή» συμφωνία για το εμπόριο με τις ΗΠΑ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκρινε την Πέμπτη (26/6) ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνάψει «γρήγορη κι απλή» συμφωνία για το εμπόριο με τις ΗΠΑ, όχι «αργή και περίπλοκη».

Στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, στους ηγέτες των 27 χωρών μελών παρουσιάστηκε «περίγραμμα» νέων προτάσεων των ΗΠΑ από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ευρωπαϊκή πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο κ. Μερτς ενημέρωσε στον Τύπο ότι η κ. φον ντερ Λάιεν εισηγείται η ΕΕ να δημιουργήσει νέο, δικό της οργανισμό διεθνούς εμπορίου, κρίνοντας πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει παραμεριστεί.

