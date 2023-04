Φρίκη στην Ινδία: Ζευγάρι αποκεφαλίστηκε με αυτοσχέδια γκιλοτίνα

Φρίκη προκαλεί η είδηση πως ζευγάρι στην Ινδία φέρεται να αυτοκτόνησε δια αποκεφαλισμού, σε μια “τελετουργική θυσία” σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 38χρονος Χεμουμπχάι Μακβάνα και η 35χρονη Χανσαμπέν εντοπίστηκαν νεκροί από τα παιδιά τους, ηλικίας 12 και 13 ετών. Δίπλα τους βρέθηκε ένα σημείωμα, στο οποίο όπως όλα δείχνουν, οι δύο τους έγραψαν πως πρόκειται για αυτοκτονία, αναφέροντας πως δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο. Παράλληλα, σύμφωνα με το “The Times of India”, ζητούν από τους γονείς τους, να φροντίσουν τα παιδιά τους, τα οποία τον τελευταίο καιρό είχαν πάει να ζήσουν με τον αδελφό της μητέρας τους.

Οι φερόμενοι ως αυτόχειρες, σύμφωνα με το “Sky news”, φαίνεται πως αυτοκτόνησαν κάποια στιγμή από το βράδυ του Σαββάτου ως το απόγευμα της Κυριακής.

Hemubhai Makwana, 38, and his wife Hansaben, 35, reportedly died by suicide after using a homemade guillotine to sever their own heads in a sacrificial ritual, police in India have said https://t.co/TNBu4FFtyS

— Sky News (@SkyNews) April 18, 2023