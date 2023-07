Φωτιές: Η Τουρκία στέλνει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Με εντολή του Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοινώθηκε, θα σταλούν στην Ελλάδα τρία εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, η Τουρκία θα στείλει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 πυροσβεστικό ελικόπτερο για την καταπολέμηση των συνεχιζόμενων πυρκαγιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

«Κατόπιν οδηγιών του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 1 πυροσβεστικό ελικόπτερο που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών μαζί με τα πληρώματά τους θα σταλούν στην Ελλάδα.

Αμφίβια αεροσκάφη με αποτελεσματική ικανότητα ελιγμών και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που παράγονται με εγχώριους και εθνικούς πόρους θα χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών» αναφέρεται στην ανάρτηση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας στο Twitter.

Για ανεκτίμητη προσφορά έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης που ευχαρίστησε όσες χώρες βοήθησαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

«Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (UCPM) και το rescEU απέδειξαν για άλλη μια φορά την τεράστια αξία τους σε περιόδους ανάγκης. Είμαστε ευγνώμονες σε όλες τις χώρες που έστειλαν βοήθεια για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Η συνεισφορά σας ήταν ανεκτίμητη. Σε δύσκολους καιρούς, η Ένωσή μας στέκεται μαζί με αλληλεγγύη. Ευχαριστώ», έγραψε στο twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

#rescEU and #UCPM have once more proved their immense value in times of need. We are grateful to all the countries that sent help to fight the forest fires in Greece. Your contribution has been invaluable. In trying times, our Union stands together in solidarity. Thank you.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 21, 2023