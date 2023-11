Φονικός σεισμός στο Νεπάλ: Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων – Ξεπέρασαν τους 143 οι νεκροί

Τουλάχιστον 143 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον σεισμό που έπληξε χθες το βράδυ μια απομακρυσμένη περιοχή του Νεπάλ και οι διασώστες αναζητούν τυχόν επιζώντες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι νεπαλέζικες αρχές.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 βαθμούς και εστιακό βάθος 18 χιλιόμερα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 42 χιλιομέτρων νότια της Τζούμλα, κοντά στο σύνορο με το Θιβέτ.

Rescue workers in Nepal began digging through the rubble of collapsed houses with their hands, searching for survivors after the country’s worst earthquake in eight years killed at least 137 people and shook buildings as far away as New Delhi https://t.co/PJ7yDkqcSd pic.twitter.com/MIuFAE2x2Y

— Reuters (@Reuters) November 4, 2023