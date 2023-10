Φλόριντα: Έδειρε την μητέρα της, της έκλεψε το αυτοκίνητο και την χτύπησε με αυτό

Σοκ προκαλεί στη Φλόριντα η υπόθεση μιας γυναίκας η οποία φέρεται να ξυλοκόπησε τη μητέρα της ύστερα από καβγά και στη συνέχεια να έκλεψε το αυτοκίνητό της και να την χτύπησε με αυτό.

Η Amber Scheuren-Rusnak, 25 ετών, απεικονίζεται να χαμογελά πλατιά σε μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Brevard μετά την κράτηση της με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης και της ληστείας αυτοκινήτου την Πέμπτη (12/10). Ένας μάρτυρας κάλεσε την αστυνομία γύρω στο μεσημέρι εκείνης της ημέρας για να αναφέρει τα όσα συνέβησαν στην οδό Temple Street στο Cocoa της Φλόριντα, σύμφωνα με το Fox 35 Orlando.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τη μητέρα της Scheuren-Rusnak τραυματισμένη και την φρόντισαν. Στη συνέχεια οι αρχές την μετέφεραν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Εν τω μεταξύ, αστυνομικοί κυνηγούσαν την Scheuren-Rusnak, η οποία διέφυγε με το αυτοκίνητο της μητέρας της.

