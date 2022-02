«Φλέγεται» η Ουκρανία: Δεύτερο «κύμα» πληγμάτων από τη Ρωσία – Δεκάδες νεκροί στρατιώτες και άμαχοι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντομίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σε τηλεοπτική δήλωση πριν από λίγο ότι η χώρα του διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με την Ρωσία.

Ζήτησε από το κοινό να υποστηρίξει τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις, μεταξύ άλλων παίρνοντας όπλα και προετοιμαζόμενοι για μάχη και υποσχέθηκε να άρει τις προσωπικές κυρώσεις, τις οποίες είχε επιβάλει προηγουμένως, από οποιονδήποτε επιθυμεί να υπερασπιστεί την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας ήταν παρόμοια με ναζιστική εισβολή. Ζήτησε από τους Ρώσους πολίτες να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση της κυβέρνησης.

Ένα αγόρι σκοτώθηκε, όταν βομβαρδίστηκε συγκρότημα κατοικιών στο Χάρκοβο στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Από το πρωί στο Χάρκοβο επικρατεί πανικός καθώς χιλιάδες πολίτες προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πόλη με κάθε τρόπο.

Βομβαρδισμοί και εκρήξεις ακούγονται από νωρίς το πρωί σε όλες τις μεγάλες πόλεις στην Ουκρανία μετά τη ρωσική επίθεση.

Συγκλονιστική είναι η στιγμή που ένας πύραυλος Κρουζ «χτυπά» το αεροδρόμιο της πόλης Ιβάνο Φρανκίβσκ στα δυτικά της Ουκρανίας, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει η διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας Novosti.

Στο βίντεο φαίνεται ένα βλήμα να πετά πάνω από το κτίριο του αεροδρομίου, και στη συνέχεια να προκαλεί έκρηξη.

Σύμφωνα με τις επιχειρησιακές πληροφορίες του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, 4 άρματα μάχης των Ρώσων κάηκαν στην παράκαμψη της πόλης του Χάρκοβο.

Επίσης, τονίζεται από την ουκρανική πλευρά ακόμη ένα αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας καταστράφηκε στην περιοχή Kramatorsk, συνολικά πρόκειται για το έκτο αεροσκάφος που υποστηρίζουν ότι κατέρριψαν.

Το σύνθημα για ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και το φυτίλι του πολέμου άναψε. Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, εκρήξεις και βομβαρδισμοί σημειώνονται στις μεγάλες πόλεις, ενώ η επίθεση της Ρωσίας είναι ολομέτωπη.

Χιλιάδες πολίτες σπεύδουν στα καταφύγια για να προστατευθούν ενώ άλλοι εγκαταλείπουν την χώρα με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν τεράστιες ουρές. Ο πλανήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα.

Μία γυναίκα γεμάτη αίματα στο Χάρκοβο

Latest updates of Russia-Ukraine tension in world media with Anadolu Agency pictures after Russia’s military operation pic.twitter.com/RRKHzADJUP

— Anadolu Images (@anadoluimages) February 24, 2022