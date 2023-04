Φιέστα Ερντογάν για τη νέα ναυαρχίδα της Τουρκίας – Οι αναφορές στην «Γαλάζια Πατρίδα»

Η Τουρκία καθέλκυσε σήμερα το πρώτο ελικοπτεροφόρο πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων, με το οποίο στοχεύει να επεκτείνει τις δυνατότητές χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μεταφέροντάς τις από την ξηρά και στη θάλασσα.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Τουρκίας και το πρώτο στον κόσμο που μεταφέρει μη επανδρωμένα, τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη (UCAV), σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Το πλοίο, που ονομάζεται TCG Anadolu, κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Σεντέφ της Κωνσταντινούπολης και μπορεί να μεταφέρει ελικόπτερα και ελαφρά αεροσκάφη τα οποία απογειώνονται από μικρότερους διαδρόμους, καθώς επίσης και οχήματα και αποβατικά σκάφη. Έχει μήκος 232 μέτρα, πλάτος 32, πλήρωμα 1.400 ανδρών και η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τους 21 κόμβους. Διαθέτει επίσης νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, με δύο εξοπλισμένα χειρουργεία.

The world’s first UCAV ship, the TCG Anadolu, enters the Turkish Armed Forces’ inventory https://t.co/sNguvD8gEy pic.twitter.com/BaMm4hBdnK

⚓ Ceremony attended by President Erdogan 🇹🇷 Boosts the Turkish navy’s strength ✈️ Base for national UCAVs

«Αυτό το πλοίο θα μας επιτρέψει να διεξάγουμε στρατιωτικές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά του κόσμου, όποτε χρειαστεί», είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην τελετή παράδοσης του TCG Anadolu στο Πολεμικό Ναυτικό, στην Κωνσταντινούπολη. «Το θεωρούμε σύμβολο που εδραιώνει την περιφερειακή ηγετική θέση» της Τουρκίας, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι από το πλοίο μπορούν να απογειώνονται μη επανδρωμένα τουρκικά αεροσκάφη Bayraktar TB3 και Kizilelma, καθώς και ελαφρά αεροσκάφη Hurjet.

“TCG Anadolu is the first UCAV carrier in the world” https://t.co/6dOFpqfbY3 pic.twitter.com/r7hZIGMJ2Y

