Νταβίντ Σασόλι: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι πήρε εξιτήριο την Τετάρτη από το νοσοκομείο του Στρασβούργου όπου νοσηλευόταν από τις 15 Σεπτεμβρίου με πνευμονία.

«Αισθάνομαι καλύτερα και χθες οι γιατροί μου επέτρεψαν να επιστρέψω στην Ιταλία για να συνεχίσω τη θεραπεία», ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω του Twitter, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στην ιατρική ομάδα και όλους εκείνους που του ευχήθηκαν περαστικά.

Ο 65χρονος πολιτικός της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών δεν προήδρευσε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Σεπτεμβρίου και δεν μπόρεσε να παραστεί στην ετήσια ομιλία της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την «κατάσταση της Ένωσης».

Thank you for all your warm wishes. I am feeling better and yesterday the doctors at the Hôpital civil in Strasbourg allowed me to return to Italy to continue treatment for pneumonia. I would like to thank the medical team who took care of me with attention and professionalism.

