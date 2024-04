Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

«Έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία αδιεξόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της υιοθέτησης του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – την πλήρη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη μετανάστευση. Η Ευρώπη θα διαχειριστεί τη μετανάστευση με ομαλό τρόπο και με τους δικούς μας όρους», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Από την πλευρά της, η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, σημείωσε ότι η σημερινή ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. «Θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα, τους ευάλωτους και τους πρόσφυγες, θα επιστρέφονται γρήγορα όσοι δεν δικαιούνται παραμονή, με υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών».

The European Parliament has voted in favour of the EU Migration Pact which reforms rules on international protection.

Seconds before the vote began, a number of protesters in the viewing gallery began urging politicians to vote no. @muirisoc

— TheJournal.ie (@thejournal_ie) April 10, 2024