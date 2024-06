Euro 2024 – Αμβούργο: Τσεκούρι και μολότοφ κρατούσε ο άνδρας που ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία αφού επιτέθηκε σε φιλάθλους – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ένας άνδρας, ο οποίος κρατούσε αξίνα και βόμβα μολότοφ, επιτέθηκε ουρλιάζοντας νωρίτερα σήμερα, Κυριακή (16/6), σε φιλάθλους που ήταν συγκεντρωμένοι στην περιοχή Ρέεπερμπαν του Αμβούργου, ενόψει του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και την Πολωνία για το Εuro 2024.

Η αστυνομία τον ακινητοποίησε τελικά τραυματίζοντάς τον στο πόδι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο άνδρας απειλούσε και αστυνομικούς, οι οποίοι του ζητούσαν να αφήσει τα όπλα και τον εκρηκτικό μηχανισμό. Οι αστυνομικοί έκαναν αρχικά χρήση σπρέι πιπεριού και, όταν εκείνος συνέχισε να κινείται απειλητικά, τον πυροβόλησαν και τον τραυμάτισαν στο πόδι. Ο δράστης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, το περιστατικό δεν σχετίζεται με τον σημερινό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Ολλανδίας και Πολωνίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (EURO 2024), ωστόσο στην περιοχή όπου συνέβη βρίσκονταν πολλοί Ολλανδοί, οι οποίοι είχαν προηγουμένως πραγματοποιήσει ειρηνική πορεία για την στήριξη της εθνικής ομάδας τους.

Πριν λίγο η αστυνομία πυροβόλησε έναν άνδρα οπλισμένο με τσεκούρι στο Reeperbahn στο Αμβούργο#Hamburg

Police have shot down a man armed with an axe at the Reeperbahn in Hamburg#Deutschland pic.twitter.com/IZA0bqfdw2

