Ερντογάν: Έβαλε στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και απειλεί ότι θα έρθουν οι Τούρκοι

Εφιάλτης έχει γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Τουρκίας, με τον Ταγίπ Ερντογάν να διολισθαίνει μονίμως σε παραληρηματικές προκλήσεις, εναντίον του Έλληνα πρωθυπουργού και της Ελλάδας, ακόμη και σε άσχετες περιπτώσεις.

Αυτή τη φορά, ο Ερντογάν, μιλώντας στα εγκαίνια εκπαιδευτικού ιδρύματος, θυμήθηκε ξανά τον Έλληνα πρωθυπουργό λέγοντας: «Κοίτα, Μητσοτάκη, μιλάς από δω κι από κει. Έχε υπόψη σου ότι οι τρελοί Τούρκοι θα έρθουν αν επιχειρήσεις να κάνεις λάθος».

Ο Τούρκος πρόεδρος συνέχισε το παραλήρημα θυμίζοντας ότι η χώρα του έχει φτιάξει πύραυλο Tayfun, με νέες απειλές: «Στην Ελλάδα λένε ”η Τουρκία έφτιαξε έναν πύραυλο που τον αποκαλεί Tayfun. Τι θα γίνει αν χτυπήσει με αυτόν την Αθήνα;” Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, εσείς πρέπει να είστε έξυπνοι».

President @RTErdogan: “They say, ‘Türkiye produced a missile called Typhoon. What if it lands in Athens?’ As long as you act wisely, we have no thought of attacking Athens.” — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) January 20, 2023

Και φυσικά δεν μπορούσε να ξεχάσει και τα νησιά: «Όσο εσύ τα εξοπλίζεις εμείς θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια;» διερωτήθηκε, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε η τουρκική κυβέρνηση.

President @RTErdogan: “They say, ‘Türkiye produced a missile called Typhoon. What if it lands in Athens?’ As long as you act wisely, we have no thought of attacking Athens.” — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) January 20, 2023

Τις αναρτήσεις έκανε η Διεύθυνση Επικοινωνιών της τουρκικής κυβέρνησης.