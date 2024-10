Έργο τέχνης με κουτάκια μπύρας… πετάχτηκε στα σκουπίδια από υπάλληλο καθαριότητας – «Απλώς έκανε τη δουλειά του» λέει η εκπρόσωπος του μουσείου

Ένα έργο τέχνης με δύο άδεια κουτάκια μπύρας ανακτήθηκε από ολλανδικό μουσείο μετά από το λάθος ενός υπαλλήλου της υπηρεσίας καθαριότητας, ο οποίος το πέταξε στα σκουπίδια, νομίζοντας ότι ήταν… άχρηστο. Το έργο, με τίτλο «Όλες οι Καλές Στιγμές που Περάσαμε Μαζί» (All The Good Times We Spent Together) του Γάλλου καλλιτέχνη Alexandre Lavet, αποτελείται από δύο φαινομενικά πεταμένα και στραπατσαρισμένα κουτάκια μπύρας.

Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει ότι τα κουτάκια είναι χειροποίητα, βαμμένα με ακρυλικά χρώματα, και όπως δήλωσε το μουσείο, «απαιτούσαν πολύ χρόνο και προσπάθεια για να δημιουργηθούν». Η αξία, όμως, αυτού του έργου κατέληξε στον κάδο απορριμμάτων.

Όταν η επιμελήτρια του μουσείου, Elisah van den Bergh, επέστρεψε από ένα μικρό διάλειμμα παρατήρησε ότι τα κουτάκια μπύρας είχαν εξαφανιστεί. Τελικά, τα βρήκε σε μια σακούλα σκουπιδιών την τελευταία στιγμή, λίγο πριν πεταχτούν οριστικά.

«Τώρα έχουμε τοποθετήσει το έργο σε μια πιο “τυπική” θέση πάνω σε βάθρο για να ξεκουραστεί μετά από την περιπέτειά του», ανέφερε η Froukje Budding, εκπρόσωπος του μουσείου LAM στο Λισσέ, δυτικά της Ολλανδίας.

Η Budding ανέφερε επίσης ότι το έργο πιθανότατα δεν θα παραμείνει για πολύ πάνω στο βάθρο. «Πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά για το επόμενο σημείο όπου θα τοποθετηθεί», δήλωσε.

Η Budding εξήγησε στο AFP ότι τα έργα τέχνης συχνά εκτίθενται σε ασυνήθιστα μέρη, όπως ο ανελκυστήρας, με σκοπό να εκπλήξουν τους επισκέπτες. «Προσπαθούμε να ξαφνιάζουμε τον επισκέπτη συνεχώς», ανέφερε.

Παρόλο που το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, το μουσείο υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν «σκληρά συναισθήματα» προς τον εργάτη, ο οποίος μόλις είχε ξεκινήσει τη δουλειά του στο μουσείο. «Απλώς έκανε τη δουλειά του», δήλωσε η Budding.

A technician, unfamiliar with the LAM museum’s unique display practices, mistakenly threw away a piece of modern art titled “All the Good Times We Spent Together,” thinking it was trash.#modernart #news #artnews pic.twitter.com/eZPOB2n1st — Brut America (@brutamerica) October 3, 2024



Η Sietske van Zanten, διευθύντρια του μουσείου, σχολίασε ότι «η τέχνη μας ενθαρρύνει τους επισκέπτες να βλέπουν τα καθημερινά αντικείμενα με μια νέα ματιά». Πρόσθεσε ότι το μουσείο, τοποθετώντας έργα τέχνης σε απροσδόκητα μέρη, ενισχύει αυτή την εμπειρία και κρατά τους επισκέπτες σε εγρήγορση.

Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι μόνο το πιο πρόσφατο σε μια σειρά… ατυχών συμβάντων που αφορούν έργα τέχνης σε γκαλερί και μουσεία, σημειώνει ο Guardian. Το 2023, ένας πεινασμένος άνδρας έφαγε μια μπανάνα που είχε κολληθεί σε έναν τοίχο, ως μέρος μιας εγκατάστασης του Ιταλού καλλιτέχνη Maurizio Cattelan σε γκαλερί στη Σεούλ.

Επίσης, το 2011, μια υπερβολικά ενθουσιώδης καθαρίστρια στη Γερμανία κατέστρεψε ένα έργο σύγχρονης τέχνης αξίας 690.000 λιρών, όταν το πέρασε για κάτι που χρειαζόταν καθάρισμα.