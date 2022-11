Επικοινωνία ΓΓ του ΝΑΤΟ με τον Πρόεδρο της Πολωνίας

Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Μίλησα με τον Πρόεδρο της Πολωνίας, Ντούντα, για την έκρηξη στην Πολωνία. Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου για την απώλεια ζωών», αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Στόλτενμπεργκ.

Συμπληρώνει ότι «το ΝΑΤΟ παρακολουθεί την κατάσταση και οι Σύμμαχοι διαβουλεύονται στενά. Είναι σημαντικό να τεκμηριώνονται όλα τα γεγονότα».

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 15, 2022